La hija de Elon Musk desafía a los robots y el algoritmo en otra campaña polémica de Desigual

La modelo Vivian Wilson, hija mayor de Elon Musk y personalidad trans referente dentro del movimiento LGTBIQ+, ha plantado cara a su padre, con quien no tiene relación desde hace años, con la nueva campaña publicitaria de Desigual, 'Born to disobey' (Nacida para desobedecer). La joven se convierte en la protagonista de un anuncio que ironiza sobre un futuro marcado por los robots y la inteligencia artificial en lo que podría entenderse como un mensaje directo a su padre y sus negocios vinculados a la IA y la robótica.

La firma de moda barcelonesa ha presentado su colección de otoño/invierno para este año en una campaña que reivindica "la autenticidad, el libre albedrío y la personalidad en un mundo cada vez más dominado por la tecnología, los algoritmos y la búsqueda de la perfección", según explican desde la marca en un comunicado. La colección, que incluye la camiseta con el lema de la campaña, anima a desafiar las expectativas, cuestionar lo establecido y recordar que, "en un mundo conquistado por la tecnología y los robots, el acto más desobediente sigue siendo ser uno mismo", apuntan.

En concreto, la firma de moda ha elegido a Vivian Wilson para encarnar de forma natural este mensaje de autenticidad y desobediencia. "Su decisión de defender públicamente su identidad, incluso ante el distanciamiento de su padre tras su transición, refleja una personalidad libre e irreverente que representa a una generación que no busca encajar, sino expresarse desde su propia identidad", añaden desde la firma.

Los límites de la tecnología

Para dar vida a esta historia, Desigual presenta un anuncio en el que Wilson comparte su día a día con DESI 84 (aludiendo al nombre y el año de fundación de la marca), un robot aparentemente perfecto y servicial -que recuerda, por cierto, a Optimus, el humanoide en el que Tesla trabaja desde hace años- con el objetivo de servir al humano que le ha comprado.

A medida que avanza el anuncio, la protagonista decide poner a la máquina a prueba en situaciones para las que no ha sido concebido, como funcionar como soporte para pelotas de golf o pasearlo como a un perro con correa. A la vez, la modelo intenta enseñarle a decir "Desigual", aunque sin mucho éxito, ya que el robot no está configurado para asumir esa tarea. Al enfrentarlo a escenarios que escapan de su programación, el robot deja de representar el ideal de eficiencia y perfección tecnológica y se convierte en una herramienta limitada, incapaz de responder cuando la realidad exige intuición, creatividad y humanidad.

Vivian Wilson en la nueva campaña de Desigual / DESIGUAL

Vivian Wilson no tiene relación con su padre, Elon Musk, desde hace más de cinco años. En 2022, la joven de 22 años cambió legalmente su nombre y su género, y eliminó el apellido Musk para adoptar el de su madre, Justine Wilson. La modelo ha hablado más de una vez de una falta de apoyo del magnate hacia su identidad de género y le ha acusado de ausencia emocional y acoso durante su infancia. En una entrevista en 2024, Musk habló negativamente de la transición de Wilson y declaró que su "hijo" había "sido asesinado por el virus de la mente 'woke'".

Campaña polémica

Este anuncio coincide con la reciente polémica surgida tras la publicación de otra campaña de Desigual, de su nueva colaboración con la firma berlinesa Ottolinger, en la que expone al máximo la masificación turística y la gentrificación de la capital catalana. En el vídeo promocional, con tono de humor y sarcasmo, se muestran situaciones que se viven a diario en la ciudad, como el caos del tráfico, los robos de carteristas por sus calles y los precios cada vez más abusivos de la ciudad.

Lo que podría haber sido una crítica a la situación que vive la ciudad desató la polémica y las redes sociales se llenaron de comentarios en contra del mensaje que envía esta publicación. "¿Cómo una marca de Barcelona hace un anuncio convirtiendo en estética los problemas reales de la gente local?", "Nuestra lucha no es vuestro márketing" y "Qué vergüenza que os riáis de la gentrificación y de la imposibilidad de vivir en nuestras ciudades" son algunos de los comentarios en el vídeo de TikTok.

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Poco después, la marca emitió un comunicado en el que se disculpaba por un anuncio con el que pretendían "usar el humor para hablar de la gentrificación y la turistificación de Barcelona". "No era el lugar para la ironía. Lo hemos entendido", zanjaron en sus redes sociales.

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