La altura es, junto al peso, uno de los factores físicos que más complejos genera. La diferencia es que, mientras el peso puede variar si uno quiere, el tema de la altura es más complejo. En los últimos tiempos se aseguraba con que la altura media de los hombres españoles rondaba los 176 centímetros, aunque recientemente un estudio (claramente mal hecho), los mengua hasta los 174. El caso de las mujeres las coloca en peor lugar, ya que se quedan en 162 centímetros.

La altura en hispanoamérica es algo más baja que en España, aunque depende de cada país. El caso es que cuando vemos a un futbolista, actor o famosillo en general por la calle, su físico tiende a sorprender. Generalmente son más bajitos, delgaditos o feos de lo que nos hace creer la pantalla, ¿no? Pues en el caso de Isa Pi puede ocurrir algo parecido.

¿Cuánto mide Isa Pantoja?

La hija de Isabel Pantoja es lo que ordinariamente se llama 'tapón'. La peruana, que además tiene una pareja que mide oficialmente 1,89, está muy por debajo de la media de altura de las mujeres de casi cualquier país del mundo. Más de una vez ha asegurado que le gustaría "medir 10 centímetros más"... para ser sólo bajita. Y es que la buena de Chabelita llega oficialmente al 1,53, aunque hay quien dice que eso es contando los taconazos.

Isa Pi, con su pareja / RRSS

Kiko Rivera, por cierto, mide 1,67.