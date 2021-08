Le ha costado decidirse, pero finalmente Alenxandra Pereira ha tirado de tijera y cortado por lo sano su larga melena consiguiendo como resultado un rejuvenecedor y favorecedor look con mucho movimiento, que define aun más su estilo propio y se adapta a la perfección a sus facciones.

"Llevaba meses pensando 'me lo corto, me lo corto, no me lo corto'. Y al final me he animado y estoy encantada", contaba en su perfil de Instragram mientras nos presentaba su rejuvenecedora nueva imagen. Con la elegancia por bandera, que logra gracias a su versatilidad entre prendas Low Cost y de alta costura, la influencer gallega ha conseguido un perfecto equilibrio entre la sofisticación, la tendencia y comodidad con un favorecedor corte bob que tiene claras reminiscencias a la década de los 90. Una fórmula que se mantiene como la preferida esta temporada y es ideal las melenas con poca densidad, así como la mejor opción para sanear nuestro pelo de los estragos del sol, la sal y el cloro. El bob de Alexandra es obra del estilista Antonio Garrido, a cuyas manos se ha puesto la influencer en Marbella, localidad en la que disfruta de unas ansiadas vacaciones.

Recién afincada en París, donde ha fijado su residencia con su marido, el libanés Ghassan Fallaha, Alexandra sigue siendo un icono de estilo y referencia de moda y estilo con una importante repercusión internacional y, sin duda, su nuevo corte de pelo será una fuente de inspiración de cara a la recta final del verano.