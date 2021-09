La modelo y presentadora Nieves Álvarez ha decidido dar un paso más en el mundo de la moda y lanzarse al diseño femenino con una colección cápsula en la que colabora con la firma española The Extreme Collection, "un reto interesante".

La presentadora de 'Flash Moda' no es la primera vez que realiza una incursión en el diseño, ya lo hizo con su firma de moda infantil N+V, un proyecto al que puso fin en enero de este año.

"Me apasiona el mundo del diseño. Conocía muy bien el trabajo y calidad de The Extreme Collection, así que me pareció un reto muy interesante y atractivo", ha dicho Nieves Álvarez a Efe, minutos antes de que comenzara el desfile de la colección en el Hotel Wellington de Madrid.

Las blazer y casacas son las piezas emblemáticas de esta colección, "para mí es mi prenda básica en mi armario", asegura, "realza un look informal y es sofisticada por la noche".

Para Álvarez, musa del creador francés Stéphane Rolland, el patrón es fundamental, "le doy mucha importancia", pero también a los pequeños detalles de cada chaqueta, "las claves de esta colección".

En la colección, de la que también es imagen, hay piezas en terciopelo rosa, verde o elegantes negros con bordados en cuello y espalda para la noche, mientras que el día lo ocupan blazers cruzadas, de cuadros, casacas militares confeccionadas con patrones muy femeninos.

Prendas "versátiles", fáciles de adaptar a cualquier momento del día, lo "ideal es combinar las prendas para sacarles el mayor partido".

Una colección, indica la modelo, destinada "a todas las mujeres que buscan prendas que perduren en su armario", pero además que marquen la diferencia y sepan valorar la confección artesana que hay detrás de cada una de ellas.

Un proyecto en el que se siente cómoda "estoy feliz colaborando con ellos" y en el que no se plantea otra cosa que "darle continuidad".

Aunque es consciente de que ha comenzado esta aventura en una "época complicada" se muestra confiada en su proyección. "Creo que va a funcionar porque la marca tiene solidez. Es reconocida y respetada".

El hecho de que la colección se presente en plena semana de la moda madrileña, un momento en el que los desfiles se suceden por toda la ciudad, le añade "un plus de responsabilidad. Es el mejor marco para lanzar esta pequeña colección y promocionar nuestra moda y la Marca España", apunta Nieves Álvarez.