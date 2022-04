Vuelve la Met Gala a su franja habitual, el primer domingo de mayo. El día 2 del próximo mes se celebrarán los 'Oscar' de la moda y en la parte inferior de las invitaciones que ya se han enviado a los centenares de invitados 'vip' hay una inscripción de pequeño tamaño pero de vital en importancia: el 'dress code', el código de vestimenta.

En 2020, para la 'Camp: Notes on Fashion', el tema fue la trivialidad. En 2021, para la exposición 'In America: A Lexicon of Fashion', se trató de la independencia estadounidense. Y el 2 de mayo de 2022, para 'In America: An Anthology of Fashion' ('En EEUU: Una antología de la moda'), se pedirá glamur dorado y corbata blanca.

Como las series de moda

Los famosos podrán jugar a disfrazarse con ropa inspirada en 'Gilded Age', tan de moda ahora gracias a series de época como 'La edad dorada' (HBO Max) o también la de 'Los Bridgerton' (Netflix). O que tan bien retrató en 1993 Martin Scorsese en 1993, en 'La edad de la inocencia', con una jovencísima Winona Ryder, al frente de un reparto estelar donde también estaban Michelle Pfeiffer y Daniel Day-Lewis.

Elise Taylor, de 'Vogue', revista que organiza el evento, con su directora Anna Wintour al frente, ha explicado el tema y sus orígenes, y escribió que los colores de la época "eran tonos de joyas ricos y profundos" y que "los sombreros eran una necesidad para salir y, a menudo, estaban adornados con plumas". En resumen, la extravagancia cotizará al alza en las escalinatas de Museo Metropolitano de Arte de Nueva York el 2 de mayo.

La eclosión de Nueva York

'La edad dorada, que se extendió de 1870 a 1890 (a Mark Twain se le atribuye la acuñación del término en 1873), fue un tiempo de prosperidad, cambios culturales y una época de plena industrialización sin precedentes. En aquellos años las grandes fortunas aparentemente surgidas de la noche a la mañana, con prósperos negocios como el incipiente ferrocarril, levantaron los rascacielos de Nueva York. Por aquel entonces se patentó la bombilla de Thomas Edison (1882) y el teléfono de Alexander Graham Bell (1876), la Quinta Avenida creció y creció y, en 1893 nació la revista 'Vogue', con la misión de publicar el "punto de vista de los ciudadanos cultivados del mundo".

Metros y metros de tela

Gracias a los nuevos telares eléctricos y de vapor la moda vivió una época de excesos, metros y metros de tela. Los vestidos de las mujeres combinaban muchos textiles, como satén, seda, terciopelo y flecos, además de suntuosos adornos con encajes, lazos, volantes y volantes. Los colores eran ricos y profundos, con querencia por los tonos dorados, como las joyas.

El próximo 2 de mayo veremos esas propuestas puestas al día en la próxima Met Gala 2022, cuyos 'anfitriones' serán esta vez los actores Regina King, Blake Lively y Ryan Reynolds, además del compositor y productor de 'Encanto' Lin-Manuel Miranda. Por su parte, volverán a ejercer de copresidentes honorarios el diseñador Tom Ford, el director de Instagram Adam Mosseri y la directora de 'Vogue', Anna Wintour.