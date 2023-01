Ágatha Ruiz de la Prada es una de las figuras más relevantes de la moda en España y esto le obliga a cuidar al máximo su apariencia. No solo en la ropa sino también en el maquillaje o el cabello. Cada vez que aparece en público tiene que cuidar su estilo y esto, por supuesto, cuesta un dinero.

La diseñadora reveló cuánto le cuesta arreglarse el pelo en su visita a El Hormiguero, donde habló con Pablo Motos de muchos temas como su salud, la política o las fiestas. Una entrevista que no tuvo ningún desperdicio y en la que presentó 'Mi historia', el libro que ha lanzado en el que comparte su pasado y algunas intimidades.

El gasto de Ágatha Ruiz de la Prada en su pelo depende de la ocasión

La diseñadora contó que sufrió cuando dio a luz a sus hijos. "El día del parto era horrible, al tener en forma de corazón el útero. Hay muy pocos en forma de corazón", revela. Y es que la primera frase de su libro es 'Tengo el útero en forma de corazón'. Esto ya da una idea de lo personal que es el contenido.

También habló de la política, donde considera que "hay mucho interés y poca amistad", y de sus fiestas: "Antes no me gustaba beber tequila y ahora me encanta. Pero sola no bebo, no he abierto una botella de vino sola en mi vida". Siempre en compañía.

Además reveló cuánto le cuesta cuidar su cabello: "Me cuesta una pasta rizarme el pelo. Me gasto mucho dinero al año, es que son muchas veces". Sin embargo, matizó que es difícil de cuantificar porque depende del peluquero y de cada ocasión: "Puede costarte de 15 euros a 200 euros".