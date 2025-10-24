El Rey cede el testigo de los Premios a la Princesa Leonor, que se corona con una encendida defensa de los valores democráticos: “La convivencia es el único camino”

Una ceremonia histórica. El Rey Felipe cedió este viernes el mando de la ceremonia de los premios “Princesa de Asturias” a Leonor, su hija primogénita, escenificando un relevo generacional que la heredera asumió con una intervención de calado, en la que sin renunciar a los guiños a su generación, finalizó con una encendida defensa de los valores democráticos. “La convivencia es el único camino”, declaró.

Si Leonor utilizó una forma epistolar para glosar la figura de los premiados, como si hubiera escrito a cada uno de ellos una misiva, la intervención del Rey Felipe, después de la de su hija también se pudo escuchar como otra carta, ésta del padre a la hija y de despedida.

Después de 44 años presidiendo la ceremonia, recordó el monarca, la Princesa Leonor, “ha ido asumiendo gradualmente esta tarea, dando a cada paso nuevas pruebas de madurez y sensibilidad; con un papel también más activo en la vida pública”. Por todo ello, concluyó, dejando ver que, posiblemente, el próximo año ya no presida el acto del Campoamor, “me corresponde ir cediéndole ya este espacio, como heredera de la Corona y como Presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años”, expuso. El anuncio, con “emoción de padre y de Rey”, reforzado por los aplausos del Campoamor, estuvo acompañado de la promesa de mantenerse “vinculado” a los Premios, a la Fundación y a Asturias. “Presente o no”, aclaró en referencia a la institución que organiza los galardones, “estaré siempre comprometido con sus objetivos, sus valores y su futuro”.

El resto de la intervención del Rey incluyó una brevísima referencia a los premiados, apenas una frase, tal y como hacía Leonor en sus primeros discursos, como si uno y otra se hubieran intercambiado los papeles al cruzarse en direcciones contrarias. Y se extendió un poco más en hablar de educación, “gran pilar de la convivencia democrática”. “Mientras seamos capaces de inculcar en quienes vienen detrás de nosotros los principios y valores por los que hemos luchado, les estaremos dando las herramientas para construir su futuro”, incidió.

La lección bien aprendida de Leonor

Todas esas palabras sonaron en el Campoamor como un epílogo a la lección bien aprendida que acababa de ofrecer su hija Leonor. Muy segura, alternando el trato de usted y el tuteo, con bromas y reflexiones serias y bien expuestas, la Princesa ofreció su discurso más largo y el primero en el que le tocó glosar en solitario a los premiados. La fórmula por la que optó fue la de una carta, formato analógico a pesar de ser ella, se reivindicó, una "z", aunque "hija de una equis y de un boomer". Desde esas primeras frases, la complicidad con sus padres y con el auditorio se hizo evidente. Luego Leonor siguió celebrando las decisiones que en el pasado tomó Draghi y coincidiendo con él en los tiempos difíciles a los que se enfrenta Europa. A la impresionante Serena Williams la emocionó cuando citó esa frase de que "sin Venus, no habría habido Serena" y le dijo que sí, que tiene razón, que "las hermanas cómplices son nuestras grandes compañeras de viaje". El público aplaudió la reflexión y dejó que la heredera siguiera con sus cartas a los premiados, alternando el tono grave y el desenfadado, como cuando le agradeció a Mendoza haber aprendido nuevas palabras como "fámula, badulaque, enteco, masovero, chafarrinón" e ironizó con lo mal que lo estarían pasando en ese momento los traductores.

En su conclusión, Leonor realizó una encendida defensa de esos valores que Byung-Chul Han reclama para reforar las democracia. "Quizá debamos volver a lo esencial, a los básicos", y citó "el respeto por quienes piensan diferente, la educación, atender a quienes no lo tienen fácil, a las personas más vulnerables, tratar bien al prójimo, salir de la trinchera, sacudirnos el miedo, unirnos para hacer las cosas mejor, pensar en que, si no miramos al otro, no sabremos construir confianza". "La convivencia no es fácil, pero es el único camino para lograr el progreso compartido".

Su intervención, y su coronación social como nueva maestra de ceremonias del acto del Campoamor, fue recibida con una larga y cerrada ovación y la mirada satisfecha de sus padres.

Protagonismo para la Princesa

Este año no hubo grandes momentos encima del escenario por parte de los premiados y la mayor parte del protagonismo recayó en Leonor. No obstante, antes que el Rey y la Princesa, el discurso de Draghi también había dejado un importante mensaje flotando dentro del Campoamor. No fue el "todo lo que sea preciso" de la gran crisis, pero el expresidente del BCE lanzó una propuesta para la regeneración de Europa basada en un "federalismo pragmático".

Draghi comenzó recordando que la misión central de su carrera ha sido "construir Europa", pero que hoy las perspectivas son "las más difíciles" que pueda recordar. "Creíamos que la diplomacia podía ser la base de nuestra seguridad, sin embargo ahora asistimos al regreso del poder militar duro", lamentó. "El mundo que nos rodea ha cambiado fundamentalmente y Europa se afana por responder", explicó Draghi, para hacer ver que los problemas de la UE “se han vuelto cada vez más complejos y exigen una acción común por parte de los Estados miembros”.

El problema, explicó, es que las decisiones exigen "mayor legitimidad democrácita, especialmente e defensa y la política", pero el modelo de la UE no tiene un nuevo modelo de gobernanza. "Hoy somos una confederación europea que simplemente no puede hacer frente a semejantes exigencias", diagnosticó. Convencido de que “el futuro de Europa debe ser un viaje hacia el federalismo”, admitió que una auténtica federación “requeriría condiciones políticas que hoy en día no existen”. ¿La solución? “Un nuevo federalismo pragmático”. Ese, dijo, es “ único camino viable”. Eso se concreta en pactar cuestiones concretas, “flexible y capaz de actuar al margen de los mecanismos más lentos de toma de decisiones de la UE”. Una suerte de mancomunidades, dibujó, agrupadas por aspectos estratégicos, cuestiones tecnológicas concretas. “Que las naciones con industrias de defensa avanzadas unan esfuerzos de I+D y financien adquisiciones conjuntas", o que "los líderes industriales inviertan conjuntamente en sectores críticos como los semiconductores o en infraestructuras de red que reducen los costos energéticos”, citó. Eso permitiría actuar con “la velocidad, escala e intensidad de otras potencias globales” y generaría la construcción “de un propósito común de abajo hacia arriba”, donde “todos aquellos que quisieran sumarse podrían hacerlo, mientras que quienes intentasen bloquear el progreso ya no podrían frenar a los demás”. Se trata, concluyó, de una visión de Europa renovada, "una Europa que se niega a ser pisoteada". “Estoy seguro de que podemos hacerlo”, remató.

El celebrado humor de Eduardo Mendoza

Su discurso y su presencia fue una de las más aplaudidas de la noche, junto a la de Serena Williams y también Eduardo Mendoza, que realizó un discurso ligero lleno de chistes. El premio “Princesa” de las Letras hizo reír hasta cuatro veces al público con frases breves. Como cuando explicó que si no se mira al espejo todavía se cree una joven promesa de la narrativa española y apostilló: "Lo último que se pierde no es la esperanza, sino la vanidad". Parecido regocijo provocó su idea de que a pesar del colegio slió "vago, malgastador y un poco golfo, tres cosas malas en sí, pero buenas para escribir novela". Un breve recuerdo a su infancia, a su Barcelona y al contento de saberse, como le han dicho, "proveedor de felicidad", completó su intervención. "No soy optimista ni pesimista", concluyó. "pero no me gusta el mundo tal como lo veo; si algo me han enseñado (los años) es que todo es relativo. O quizá no". Y ahorró al público, esa fue su broma final, de terminar con una canción como hizo su amigo Serrat. "Como seguramente preferirán que yo no haga lo mismo, sólo me queda expresar una vez más, sinceramente conmovido, mi gratitud".

Y así, con humor y la sangre nueva de Leonor invadiendo ya los Premios de 2026 que ella misma volvió a convocar al término de la ceremonia, finalizó la ceremonia de esta 45ª edición de los Premios.

