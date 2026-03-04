Rosalía protagoniza la campaña de New Balance para el último modelo de las zapatillas 204L

Rosalía vuelve a demostrar que su influencia trasciende la música para instalarse con fuerza en el territorio de la moda. La artista catalana protagoniza la nueva campaña global de New Balance, en la que presenta la última versión de la zapatilla 204L, un modelo que combina herencia deportiva y sensibilidad contemporánea.

Fotografiada por la reconocida artista visual Renell Medrano, la campaña sitúa a la cantante en un universo estético minimalista y casi escultórico, donde el movimiento del vestuario y la sobriedad del estilismo ponen en primer plano la silueta del calzado. La propuesta busca enfatizar el vínculo entre cultura, moda y creatividad, tres ámbitos en los que Rosalía se ha convertido en referente global.

La relación entre la intérprete de 'Motomami' y la firma estadounidense comenzó en 2025, cuando se incorporó como embajadora global de la marca. Desde entonces, su presencia ha contribuido a reforzar la dimensión cultural y estética de New Balance entre una nueva generación de consumidores.

Rosalía, para la nueva campaña de New Balance. / AGLS / NEW BALANCE

Entre nostalgia y modernidad

La nueva versión de la 204L apuesta por una reinterpretación delicada de la silueta original. El modelo incorpora detalles festoneados y cordones de cinta, elementos que aportan un aire más suave, romántico y femenino a una zapatilla inspirada en la estética deportiva de principios de los 2000.

"Lo que me atrajo del 204L es su equilibrio entre tradición y progresión. Es un modelo pulido pero disruptivo" Rosalía

El diseño se presenta en el tono Sea Salt con Linen, una paleta neutra que refuerza su elegancia discreta y la acerca al lenguaje de la moda contemporánea. La silueta mantiene, sin embargo, su ADN técnico: una suela de perfil bajo con dibujo de tracción inspirado en los años 70 y una construcción que combina malla, capas de ante y relieves grabados.

Según la propia artista, el atractivo del modelo reside precisamente en esa mezcla de códigos: "Lo que me atrajo del 204L es su equilibrio entre tradición y progresión. Es un modelo pulido pero disruptivo", explica Rosalía sobre una zapatilla que considera una extensión natural de su relación con la marca.

El diseño se presenta en el tono Sea Salt con Linen, una paleta neutra que refuerza su elegancia discreta. / AGLS / NEW BALANCE

Moda, cultura y narrativa visual

Desde New Balance, la campaña se presenta como una evolución de su estrategia cultural. Para Chris Davis, presidente de marca y director de marketing, la visión creativa de Rosalía ha contribuido a convertir la identidad visual del modelo en un icono: "Su enfoque es audaz, intencionado e inconfundible, y eleva la campaña más allá de lo tradicional".

La nueva New Balance 204L está disponible desde marzo de 2026 en la web de la marca y en tiendas seleccionadas, con un precio de 130 euros.

