El coronavirus no da tregua. Los datos en los últimos días no están siendo positivos; suben los contagios (sobre todo entre los jóvenes que todavía no están vacunados) y con ello, la incidencia.

Y Ximo Puig, presidente de la Generalitat, ha afirmado este lunes que se estudiará "atentamente" la evolución de la pandemia y que se "tomarán decisiones con decisión y con determinación". El máximo responsable del Consell, preocupado por la situación, señaló ante los medios de la comunicación en la primera cumbre valenciano balear que, pese a que presión hospitalaria es baja, le preocupa la tendencia al alza.

Así lo avanzan los compañeros del diario Levante EMV, que resaltan cómo el presidente indicó que la "gran prioridad" ahora es la de superar la COVID con una "agenda común". Y esa agenda común pasa por superar la pandemia y reactivar el sistema económico, social y emocional. Por último, Puig recordó que la pandemia todavía no ha terminado y pidió prudencia.