Perder peso no es sólo cosa de la operación bikini veraniega... Hay cientos de métodos para adelgazar, pero no son muchos los que funcionan de verdad y es que no se trata de despedirse de una serie de kilos para después recuperarlos al poco tiempo. El déficit calórico es la clave de todo inicio, pero luego hay que saber mantener los buenos hábitos. Aquí es donde entra la 'dieta Smart'.

Esta dieta se ha hecho famosa por el libro "La dieta Smart - El método eficaz para comer y perder peso de forma saludable", de la doctora Reina García Closas. La dieta está basada en la ingesta de alimentos de bajo índice glucémico. Con este método, además de perder varios kilos en poco tiempo, también se pretende prevenir el envejecimiento prematuro, todo ello con una capacidad de variar de menú sin dejar de lado el apartado saludable.

La dieta Smart es una dieta estructurada en fases y basada en el tipo de alimentos que se consumen: "es más importante lo que se come que cuánto se come". Esto lleva a una categorización de alimentos aconsejados y desaconsejados. En la fase de inicio se trata de una dieta hiperproteica donde se eliminan las frutas, verduras, legumbres y cereales entre otros alimentos (que se van reintroduciendo en fases posteriores). Por supuesto, es necesario recurrir a suplementos.

Una buena dieta de adelgazamiento se centra en unas correctas pautas alimentarias durante todo el proceso. Las dietas estructuradas por fases, en las que la primera etapa es hiperproteica permiten grandes pérdidas de peso en poco tiempo... lo que es el mejor gancho para que el interesado siga confiando en ella, pero esto no quiere decir que se instauren buenos hábitos dietéticos y se evite el efecto yoyo, así que ten presente que todo pasa por la educación alimenticia.

Duración de la Dieta Smart

Primer paso

Durante el nivel 0 (arranque), se pueden comer todo tipo de vegetales (50%) y proteínas saludables (50%), evitando frutas, legumbres, pan, pastas, carnes rojas o pescado azul. A medida que se avanza en los niveles, se van reintroduciendo alimentos prohibidos en las otras fases hasta llegar a un estilo alimenticio basado en la dieta mediterránea. La dieta Smart se centra en alimentos de índice glucémico bajo o moderado, y con la alimentación, se prescribe también ejercicio físico (dentro de tus posibilidades).

Segundo paso

El primer nivel de la dieta Smart, el más restrictivo, puede durar hasta tres semanas, y se pueden perder de 1 a 2 kilos por semana muy fácilmente. La duración de cada nivel debe ajustarse a la situación específica de cada persona, pero cabe señalar que el nivel de mantenimiento genera una reeducación de hábitos alimenticios que sin duda te beneficiará de cara al futuro: Logras una dieta sana y variada que incluso te permite tomar pequeñas cantidades de chocolate negro o una copa de vino, porque de nada sirve adelgazar si conlleva entrar en depresión o sufrir más de la cuenta.

Otras ventajas para la salud

Es una dieta antioxidante y antiinflamatoria, que a su vez previene el envejecimiento prematuro, regula el colesterol y previene enfermedades cardiovasculares, degradación muscular, artritis, Alzheimer, etc. A su vez, el método Smart no sólo se plantea desde la alimentación, sino también desde el ejercicio y relajación, con lo que previene ansiedad y depresión.