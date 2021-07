Todos los virus cambian y mutan con el tiempo y el SARS-CoV-2, el virus causante de la Covid-19, no es ninguna excepción. Al largo de este casi año y medio, este ha podido mutar y modificar sus características varias veces, y es por eso que ahora mismo existen muchas variantes: alpha, beta, delta... Pero, actualmente está creciendo otra que ha sido considerada de interés por la Organización Mundial de la Salud (OMS): la variante lambda.

Mientras la mayoría pone el foco en la famosa nueva variante delta, los expertos del Centro Nacional de Epidemiología están casi tan preocupados por la que podría ser la hermana gemela de esta, la denominada variante lambda (C.37), conocida también como andina o peruana. Y, aunque no sea tan conocida, según la GISAD, la plataforma mundial de seguimiento de las distintas cepas, España es el séptimo país del mundo con más casos provocados por esta variante, la cual está localizada en otros 31 estados. Y, aunque solamente se haya detectado una incidencia por debajo del 1% en España, según el Ministerio de Sanidad, esta variante podría ser tan contagiosa y evasiva a las vacunas como la delta. También, precisamente se está investigando si lambda está detrás de un brote de contagios de Cantabria que afectaría al menos a 80 personas.

Lambda fue documentada por primera vez en Perú a finales del 2020 y, según los datos de la OMS, está detrás del 71,6% de los contagios en Perú, el 37% de los registrados en Argentina y el 32% en Chile, donde la vacunación masiva no ha podido frenar el impacto de esta cepa. Sin embargo, la propia organización reconoce que por ahora hay una "evidencia limitada sobre su virulencia y resistencia a la inmunidad". Por lo tanto, aunque los datos señalan que sí, no está probado ni afirmado todavía si esta variante es más transmisible que otras variantes, si causa una enfermedad más grave o si vuelve menos efectivas a las vacunas: “No tenemos mucha información, en comparación con las otras variantes”, dijo Ricardo Soto-Rifo, virólogo de la Universidad de Chile que ha estudiado a Lambda.

Pablo Tsukayama, coordinador del laboratorio de Genética Microbiana en la Universidad Cayetano Heredia de Lima, forma parte de un equipo de investigadores cuyo trabajo fue crucial para detectar, medir y dimensionar a Lambda en un primer momento, cuando todavía se le conocía por su código de linaje: C.37. Según la última versión del estudio que la caracteriza (aún pendiente de revisión), Lambda apareció el 100% de las muestras de virus recogidas en Perú ya en abril de 2020. “Algo que no existía a fines de 2020 apenas, y que para marzo ya está en un 80%, quiere decir que probablemente tiene algún tipo de ventaja. Se expande rápidamente".

Para conocer detenidamente los detalles entre elementos contextuales y atribuibles a la genética del virus, los investigadores tienen que seguir trabajando en ello: “Nosotros no hemos hecho esos cálculos todavía, en parte porque no hemos colectado suficientes secuencias aún. Estamos en ese proceso" afirma Tsukayama, “el mundo se ha acostumbrado a la evidencia rápida” añade.

Presuntas características de lambda

Presenta mutaciones importantes en la proteína S, que podrían significar un mayor escape vacunal, incluso similar al de Delta.

Los artículos pre-impresos de científicos brasileños también señalan que Lambda podría ser tan transmisible como Delta.

Tiene mayor capacidad de transmisión que las otras variantes a las que prácticamente ha borrado del mapa en Sudamérica como la Gamma (sudafricana) o la Alfa (británica) y mayor escape, al menos, a la vacuna china CoronaVac.

Preocupa su rápido crecimiento en Lima.

¿Esquiva la protección de las vacunas?

Entonces, es importante saber cómo de eficaz resulta a la hora de esquivar la protección con la que se dota nuestro sistema inmune mediante la vacunación. Pero, sobre esto, la evidencia es aún más escasa que sobre transmisibilidad. Hay apenas un par de estudios disponibles, ambos en condiciones de laboratorio.

Uno de ellos, dirigido por el virólogo chileno Ricardo Soto Rifo, se centró en la vacuna CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac. En este se observó a un grupo de trabajadores de la salud voluntarios y encontraron que Lambda presentaba “capacidad de infección y de escape inmune incrementada versus los anticuerpos neutralizantes” que fomenta esta vacuna. Entonoces, el alcance fuera de laboratorio de dicha pérdida relativa, nunca completa, de protección está aún por ver.

En el otro estudio, un equipo de la Universidad de Nueva York comprobó reducciones similares para las vacunas de Pfizer y Moderna, que los autores consideraron como “relativamente menores”, pero también está pendiente de revisión científica.

No bajemos la guardia

Aunque aún no esté certificado científicamente, la OMS ha llegado a la conclusión de que esta variante conlleva una serie de mutaciones que se sospecha que podrían tener "implicaciones fenotípicas", como un posible "aumento de la transmisibilidad" o de la "resistencia a los anticuerpos neutralizantes". Por lo tanto, ahora que la OMS ha determinado a esta cepa oficialmente como variante de interés, Tsukayama espera que más laboratorios se unan a completar los estudios necesarios para conocer y aprender a calibrar el tamaño de la amenaza que puede suponer para la región sudamericana, y para el resto de la población mundial a largo plazo.