Adelgazar es una necesidad vital para muchas personas. Hay decenas de motivos que nos pueden llevar a querer quitarnos algunos kilos de encima y ahora llega Tamara Gorro y nos presenta un método por el que perdió 6 kilos en pocas semanas. Ojo, tengamos presente que la modelo no tenía precisamente sobrepeso.

Tamara Gorro es una de las influencer más conocidas de las redes sociales, surgida después de que se diera a conocer hace años en Mujeres y hombres y viceversa; es también la pareja de Ezequiel Garay, y ambos comparten una familia de la que todos tienen envidia. Pero como todas las personas, llega el verano y las comilonas, el buen tiempo y el sol, y Tamara se preocupa porque ha cogido peso: en concreto seis kilos que ya se ha podido quitar rápidamente gracias a sus trucos.

"Buenos días cositas, el otro día cuando llegué de mis vacaciones os hice partícipes de que había aumentado 6 kilos. Ya lo descubristeis cuando reventé el mono y el pantalón. Eso sí, estaba monísima. ¿Qué ocurre? Que al llevar un estilo de vida como el que llevo yo, saludable, hacer deporte y comer bien, pues lógicamente bajas de peso. Yo no me he pesado hasta el momento, ahora voy al vestuario y me voy a pesar a ver si he bajado o subido de masa muscular", dijo en un primer momento Tamara Gorro a todos sus followers.

Para su sorpresa, perdió dos kilos en una semana, pero como bien dice ella, "el metabolismo de cada persona es un mundo, por eso hay que visitar especialistas que te digan de qué manera podemos adelgazar. Yo tengo muchos problemas hormonales, y por ejemplo, cuando tengo la regla puedo subir hasta 3 kilos solo de líquidos". Por eso su consejo es que vayamos a un profesional que nos ponga una dieta a medida y no tratemos de seguir planes de alimentación hechos para otras personas. Algo muy sabio, por cierto.