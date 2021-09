Siempre se ha dicho que la natación es uno de los deportes más completos que hay pero, ¿es también un buen método para adelgazar y perder peso? La Harvard Medical School describe la natación como el ejercicio perfecto. No sólo se queman bastantes calorías por sesión al trabajar casi todos los músculos del cuerpo, sino que además es recomendable para personal con artritis. El mismo estudio asegura que mantenerse a flote mejora el ánimo.

Lo primero que hay que tener siempre en cuenta es que toda rutina de pérdida de peso se basa en dos grandes pilares: una dieta equilibrada y saludable, y ejercicio físico. Sin una dieta adecuada, el ejercicio sólo servirá para ponerse en forma y no para eliminar esos kilos que sobran.

La natación para adelgazar

Una de las cosas más importantes a la hora de hacer ejercicio para adelgazar es que cuantos más grupos musculares implique un ejercicio más gasto de energía supone, y por tanto más ayudará a perder peso. En el caso de nadar, se implican todos los grandes grupos musculares del cuerpo, con un ejercicio aeróbico muy completo en el que además estamos esforzándonos en todo momento por mantenernos a flote.

Este tipo de esfuerzo provoca que el organismo recurra antes a fuentes de energía secundarias o terciarias como los depósitos de grasa, de los que tan poco le gusta tirar. Esto se traduce en que, con una sesión de la misma duración, la natación conseguirá una quema de grasas mayor que la de otros muchos tipos de deporte y ejercicio.

El segundo motivo más importante por el que nadar es tan adecuado para adelgazar es la ausencia de impactos. Cuando corres o saltas tus tobillos, rodillas y articulaciones en general se ven sometidos a constantes impactos contra el suelo o derivados de estos. En una persona con sobrepeso, estos impactos son especialmente peligrosos, pues su cuerpo se ve sometido a un castigo mucho mayor.

Al nadar, el agua evita por completo estos impactos, y permite entrenar centrándose en la quema de calorías sin temer que las articulaciones sufran o se lesionen: es mucho más seguro.

De este modo, una persona con sobrepeso tiene en la natación su mejor alternativa para perder los primeros kilos, hasta que su forma física sea mejor y le permita también probar otros tipos de ejercicios sin peligro de lesionarse.

¿Cuánto hay que nadar para adelgazar?

Igual que en cualquier otra actividad física que hagamos, la constancia es la clave para conseguir resultados deseados. Lo recomendables es acudir a la piscina de dos a tres veces por semana y nadar al menos unos 45 minutos por sesión. Se debe incluir un día de descanso total y uno más de descanso activo, que implica realizar actividades más ligeras sin que impliquen un reposo total.

Los estilos que más adelgazan

Por lógica, el más duro y, por ende, el que hará tener un gasto energético superior, es la mariposa. No obstante, este estilo requiere un gran dominio de la técnica, que no todos tenemos, y de una condición física de base ya importante. Por lo que los más recomendable para la mayoría de gente son los estilos de crol y espalda, pudiendo incrementar la intensidad, no con otros estilos, sino mediante el uso de material adicional como palas, pullboy, etc..

En cualquier caso, el hecho de trabajar la resistencia cardiovascular y la resistencia muscular nos hará quemar más calorías, disminuir el porcentaje de grasa corporal y conseguir que nuestro metabolismo basal (metabolismo en estado de reposo) sea más elevado. También cabe saber que el tejido muscular presenta mayores requerimientos energéticos que la grasa y es metabólicamente más activo, por lo tanto, si existe más musculatura, se queman más calorías en estado de reposo.