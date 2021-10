Ya ha llegado septiembre y mucha gente se ha lanzado a empezar alguna rutina deportiva y de alimentación para adelgazar y quemar la grasa del verano, pero ¿sabes qué no debes comer y qué debes comer? No hace falta que te hagas horas y horas en el gimnasio, ni corriendo para perder peso. Tampoco pasar hambre malcomiendo con dietas inventadas. Perder peso y tener una dieta sana no es sinónimo de pasar hambre. Simplemente debes qué alimentos igualmente sabrosos y, sobre todo, saludables puedes y debes comer para perder esa grasa de más. Lo primero y primordial es eliminar la bollería industrial y de los procesados.

Es fundamental que sepas qué comer y cuanta cantidad. Por ello, aquí te mostramos cómo debes realizar tu cena saludadle y que alimentos debes tomar. Según explica "el rincón del deportista" en Instagram "si no comes bien en la cena vas a quedar con hambre y no vas a descansar bien, y el descanso es fundamental”. La gran recomendación es añadir fuentes de proteínas dado que durante el sueño, el cuerpo descansa y se recupera el tejido muscular después del entrenamiento. Así pues, lo recomendable para cenar es: pollo, pescado, atún, lomo de cerdo, huevos, carne de res y hummus.

Lógicamente no es menos importante incluir vegetales como lechuga, pepino, tomates, cebolla, berenjena, brócoli, calabacín, coliflor, zanahoria, espinaca, espárragos.

"Elige alguna fuente de carbohidratos: si prefieres comer tus carbohidratos en el día al menos elige una fuente de grasas saludables para la cena". Para ello, lo que recomienda consumir es pan integral, avena, patata/batata, granos, arroz integral y quinoa. Y no es menos importante el consumo de grasas saludables tales como aguacate, yema de huevos, aceite de oliva, semillas y frutos secos.

Más reglas básicas para perder peso

Además de tener una rutina de alimentación básica y saludable, también debes mantenerla a nivel fisiológico. Otra recomendación al respecto: "deja un tiempo prudencial para hacer la digestión antes de dormir, que puede ser de hora y media a dos horas , el sueño es para descansar y la digestión es un proceso que le cuesta energía y esfuerzo a nuestro cuerpo, comer muy cercano a la hora de dormir puede entorpecer nuestro descanso , es allí cuando duermes tus horas completas y despiertas con el mismo cansancio...".