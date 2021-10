Adelgazar es la promesa que más nos hacemos a lo largo del año. Más incluso que la dejar de beber o fumar. Perder peso al fin y al cabo es una rutina que requiere dedicación, constancia y paciencia. Para conseguir bajar esos kilos de más es muy importante el tener claro qué es lo que no debemos comer y saber que el ejercicio va a ser una parte fundamental de este proceso. Mucho ojo, adelgazar no es ni mucho menos sinónimo de pasar hambre y comer el mismo alimento una y otra vez.

Hoy te traemos un postre que está causando sensación en redes sociales y que ha hecho que muchos supermercados tengan que aumentar su "stock" de este tipo de productos. Se trata de algo que, además, cumple con los requisitos de aquellos que están cambiando de vida y no precisamente para adelgazar sino para llevar una alimentación más sana con el 'real food': se trata del chocolate "negro", el más puro, el que está menos mezclado. Lo ideal es que tenga una proporción de cacao por encima del 70%. También los hay del 85%.

Unas onzas de este chocolate (a algunos les resultará difícil acostumbrarse a su sabor pero todo es cuestión de que vayan pasando los días) tienen sólo 50 calorías por lo que no va a sumar demasiadas a tu dieta diaria. Recuerda que siempre lo importante es aprender a comparar las calorías que ingieres al final del día con las que gastas. En este sentido además de comer mejor es importante que te muevas más. Con unos 15.000 pasos al día debería bastar.

Lo bueno de es te postre es, además, que apenas tienes que preparar nada (no te llevará mucho tiempo) y que, por encima de todo, es algo que puedes combinar con otros productos naturales y que también tienen pocas calorías. Una de las recetas que puedes hacer con este producto es un sano y delicioso bizcocho de chocolate y plátano que puedes preparar en unos minutos. ¿Pero cómo me puede ayudar a adelgazar? Pues sencillo, es un producto muy saciante, lo que hará que no tengas hambre después.