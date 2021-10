Si buscas trucos para adelgazar rápido, lo primero que debes saber es que no existen las dietas milagro. Ni existen ni nunca van a existir porque una dieta requiere de paciencia y de mucha fuerza de voluntad. Siempre tendrás que tener en cuenta la opinión de un especialista y saber que para adelgazar necesitas combinar tu dieta con la práctica de deporte.

Ahora bien, al margen de la realización (o no) de una dieta, existen diferentes estilos de vida como el 'realfooding', que promociona el consumo de alimentos 'reales' ante los habituales ultraprocesados de los supermercados.

Carlos Ríos, influencer abanderado de este estilo saludable de alimentación, ha ido sacando diferentes productos realfoorders que se han puesto a la venta en los supermercados. El último: una crema de cacao que ha generado polémica porque es mucho más saludable que las convencionales Nutella/Nocilla.

¿Dónde está el problema? Los nutricionistas reniegan de una de sus características: sin ningún tipo de endulzante. Algunos consideran que no es "nada saludable" y que es incluso "engañoso", así como que el etiquetado es 'ilegal' porque ponen sin azúcares añadidos y cuenta con dátil (alimento del que no aparece el porcentaje que contiene).

Carlos Ríos habla de conspiración

"Atención. Quieren retirar nuestra crema de cacao del mercado. "La industria de los ultraprocesados no ha tardado en reaccionar a nuestro lanzamiento de la crema de cacao y me han contactado algunos medios de comunicación por un supuesto caso de “ilegalidad” en el etiquetado de nuestro producto. La demanda la justifican porque dicen que nuestra crema no puede anunciarse como sin azúcares añadidos porque lleva dátil".

"El argumento que ellos utilizan es equiparar sus azúcares refinados como el jarabe de glucosa y fructosa, la dextrosa o la sacarosa, al mismo nivel que los azúcares presentes de forma natural en nuestra castaña y dátiles. Este argumento es típico de la industria de los ultraprocesados, porque a ellos no les interesa diferenciar la calidad de los ingredientes. El dátil no es solo azúcar, al igual que otras frutas, aporta fibra, minerales y vitaminas; sumado a polifenoles y carotenoides con actividad antioxidante. En nuestro producto no solo tiene propiedades organolépticas, sino también propiedades cardioprotectores a través de los efectos de sus compuestos sobre la regulación de los lípidos, la defensa oxidante y su efecto antiinflamatorio. Además de aportar también color y textura al producto, no solo es endulzante".

"Y ¿Qué pasa cuando el dátil se tritura y obtenemos “pasta”? ¿Es igual que añadir azúcar del azucarero? Pues la evidencia científica dice que NO (desliza y adjunto bibliografía). Especialmente si controlamos su cantidad y su matriz alimentaria. La matriz son los demás ingredientes que rodea a la pasta de dátil (la castaña, el AOVE, el tahini, cacao) todos ellos compactan los azúcares del dátil reduciendo su índice glucémico gracias a la fibra, proteína y grasas saludables. El conjunto de ingredientes saludables tiene un impacto fisiológico, metabólico, saciante y hormonal totalmente diferente a los ingredientes como el azúcar, grasa de palma y sal de las conocidas marcas que no puedo citar", escribió Carlos Ríos en uno de sus post.

¿Qué contiene la polémica crema de cacao?

Pues bien, la crema de cacao contiene: castaña, dátil, tahini y AVOE. Además, no contiene (siempre de acuerdo a las especificaciones del producto) azúcares añadidos ni edulcorantes. Es apta para veganos y celíacos y no lleva aceite refinado ni de girasol ni de palma.