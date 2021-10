¿Buscas trucos para adelgazar? ¿Te interesan las dietas que siguen los famosos? Seguro que conoces el ejemplo de Adele y de su espectacular cambio físico en los últimos años.

La clave en la transformación física de la artista fue un cambio de vida, que empezó principalmente por hacer dieta. Ahora la británica ha confesado, en la revista Vogue, cómo consiguió perder hasta 45 kilos. ¡Se dice pronto!

Adele, nueva mentalidad

El portal Eat This Not That, publicó hace unos meses la mentalidad de la cantante. En 2019, Adele se separó de su marido Simon Konecki y entonces decidió cambiar sus hábitos alimentarios y emprender la dieta Sirtfood.

No fue fácil. Comenzar un dieta nunca es fácil y además ella pensaba que cuidarse no era algo para ella. Pero Adele fue hacia adelante e inicio un proceso para perder peso con el que finalmente logró perder 45 kilos.

Lo que hizo Adele fue, tal y como reconoció en dicha entrevista, "tratar de ser más fuerte" y alejarse de los vicios y del teléfono móvil. "Era bastante adicta". Pero el cambio fue a más y también incluyó una transformación desde el deporte. Estos son algunos ejercicios que puedes congeniar con tu dieta y que son infalibles.

El secreto de Adele para perder 45 kilos haciendo dieta

"Empecé a hacer ejercicio dos o tres veces al día", reconoció. Por las tardes, a su vez se iba a pasear o practicaba algo de boxeo. Y no solo eso, se convirtió en una auténtica fanática de la "bicicleta elíptica".

Adele contrató a Gregg Miele, uno de los entrenadores personales más reputados del mundo y junto a él, que se convirtió en una auténtica inspiración. "Pasé más tiempo con él que con cualquier otra persona".

El primer paso en una dieta: alcohol fuera

Lo primero que hizo Adele fue dejarse el alcohol. Fue el primer paso para dejar atrás la grasa visceral y comenzar a quitarse los primeros kilos.

Adele, a su vez manifestó que su cambio se debe a simple salud y para nada al canon de belleza básico. "El cuerpo se ha cosificado durante toda mi carrera y no solo ahora", reconoció.