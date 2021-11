¿Estás pensando en hacer dieta? Si lo que quieres es un plan de nutrición para adelgazar más rápido y de la mejor forma posible (evitando el efecto rebote), lo primero que debes saber es que no existen las dietas milagro y que siempre es interesante que te dejes aconsejar por un profesional.

Ahora bien, con el tema de las dietas siempre es interesante saber qué ha funcionado en otros cuerpos. Siempre teniendo en cuenta que cada organismo es de una forma y que lo habitual para perder grasa y quitarte esos kilitos es buscar una dieta personalizada a la que tu cuerpo reaccione bien.

Las dietas de los famosos, está demostrado, son algunas de las fuentes de inspiración para aquellos que desean adelgazar rápido y bien. Pues bien, Sálvame ha desvelado el secreto de Belén Esteban para perder 10 kilos y sin pasar hambre.

El secreto de la dieta de Belén Esteban: Así perdió 10 kilos

Ha sido la propia Belén Esteban la que ha explicado las claves, en directo y en Sálvame, de su dieta. La 'Princesa del pueblo' explicó que llegó el día en el que se sintió por encima de su peso ideal y decidió pedir ayuda. Entonces se puso en manos de un profesional, se le realizó un test genético y se programó una dieta personalizada para adelgazar sin efecto rebote.

Su dieta es muy sencilla y solo prohíbe dos tipos de alimentos: hidratos de carbono y azúcares. Además, está compuesta por cinco comidas al día y básicamente, como la mayoría de las dietas, principalmente tiene mucho 'verde'.

El ejercicio diario que hacía Belén Esteban para perder 6 kilos de peso

La colaboradora explicó que hace cinco comidas al día y que incluye, sobre todo fruta, verdura y pescado. Estos son los secretos para haber perdido hasta 10 kilos. Pero evidentemente, además de la dieta incluyó en su rutina la práctica de ejercicio deportivo diario. Ese estilo de vida saludable comenzó con una caminata diaria de seis kilómetros.

"Me veo con unos kilitos de más. Me veo en la tele y digo... es que he comido y estoy gordita", decía Belén Esteban. Ahora, la 'Princesa del pueblo' está en un gran momento de salud y a nivel profesional y gran parte de la culpa la tiene su dieta.