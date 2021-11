A pesar de que el mundo de la nutrición y el deporte está repleto de bulos y de falsas creencias (sobre todo en lo que tiene que ver con perder peso y adelgazar de forma fácil y rápida), en ocasiones existen ciertos rumores que no están exentos de cierta dosis de realidad. Lo dicen los nutricionistas: a partir de cierta edad (normalmente los 35 / 40 años), el cuerpo empieza a perder musculatura y eso sólo mejora si empiezas a hacer más pesas y menos cardio.

Muchas veces tengamos la edad que tengamos intentamos bajar peso haciendo ejercicios de cardio. Nos matamos a correr o a andar en bici sin notar casi bajadas de peso. Todo eso tiene una explicación: no logras bajar porque no lo estás haciendo bien. Los expertos en nutrición, salud y deporte aseguran que es tan importante correr una hora como hacer 50 abdominales. La pérdida de músculo debe ser combatida con algún tipo de medida.

A la hora de perder peso hay varias cosas que tienes que tener claras. La primera es que el objetivo último siempre tiene que ser tener una vida más saludable no sólo perder la barriga. Y eso se consigue mejorando la alimentación. Pero otro consejos fundamental que tienes que tener en cuenta es que sólo vas a lograr bajar de peso si caes en un déficit calórico. Es decir: si en tu cuerpo entras menos calorías de las que "salen" por lo que no lograrás grandes avances si no combinas la dieta con un ejercicio adecuado. Muévete más.

Pero siempre existen mecanismos y herramientas prácticas y sencillas para potencias ese trabajo abdominal y el rodillo es el más adecuado para ello sin lugar a dudas. Aunque requiere algo de adaptación verás rápidamente los resultados y el cambio de trabajar con él.

En este enlace puedes ver el amplio surtido disponible en Amazon.

¿Qué es y para qué sirve?

El rodillo es simple, ya que son dos discos atravesados por una barra que sirve de agarre para desplazar el cuerpo por encima de él mediante el giro de los discos.

Su función principal es ejercitar los abdominales, pero también trabajarán los hombros e incluso la espalda, en cuanto a ganar flexibilidad.

Consejos de uso

Repite el ejercicio sin forzar hasta que logres la técnica correcta El control del movimiento debe ser con el abdomen Rueda la barra hacia delante con la espalda recta y los brazos estirados No debes mover la cadera o la zona lumbar durante la ejecución Las manos deben estar apoyadas en las barras y las rodillas y las puntas de los pies en el suelo





Si aún no eres socio de Amazon Prime, clicka en este enlace y obtén un mes gratis de prueba.

Beneficios del rodillo abdominales

Mayor movilidad y coordinación

Fortalece el 'core' y podrás levantar más peso en otros ejercicios como las sentadillas

Permite trabajar varios músculos a la vez y ayuda a quemar calorías adicionales

Un buen uso del rodillo derivará en una mejor salud

No tiene un carácter estético ya que es un mecanismo eficaz para el trabajo abdominal

Previene dolores de espalda y mayor protección de los órganos internos

¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar un rodillo?