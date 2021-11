Son decenas las dietas, métodos y trucos que existen para adelgazar, pero no todos cumplen con los objetivos que nos ponemos. A estas alturas ya sabrás que la única manera de perder peso pasa por lograr el déficit calórico... y también serás consciente de que la grasa más difícil de eliminar es la abdominal. Quizá por eso se denomina también como grasa visceral. Esta se asocia con mayor riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares como el infarto.

Con este panorama, vamos a centrarnos en una serie de trucos para adelgazar la mencionada grasa abdominal de manera efectiva. No, no vas a pasar de parecer Papa Noel a Jason Statham en unos meses, pero sí serás capaz de moldear de manera muy notable tu abdomen.

Adelgaza añadiendo más fibra, proteínas y magnesio a tu dieta

Queda claro que saber comer es lo más importante a la hora de perder peso. No debes privarte de todos los placeres culinarios de tu entorno, pero sí tratar de minimizar al máximo la ingesta de productos con exceso de calorías. Alcohol, refrescos o ultraprocesados engordan de lo lindo. En este sentido, apuesta por los alimentos con mayor cantidad de fibra y notarás los resultados en poco tiempo. No se trata de comer cereales todo el día, ni mucho menos.

Planifica tu menú semanal introduciendo más verduras, legumbres o frutas. Son tres opciones muy válidas que puedes comerlas todos los días. Una de ellas o varias, pero trata de comerlas a diario. Cereales, avena o semillas de chía te sirven para completar tu dosis de fibra.

Magnesio

Respecto al magnesio, lo encontrarás en los frutos secos, aunque no debes abusar. El día que no te apetezca merendar una pieza de fruta, puedes tomarte seis nueces. Las legumbres o los cereales también tienen una buena carga.

Proteínas

No necesitas comerte un filete diario, pero sí es recomendable que todos los días ingieras por lo menos 70 gramos. Puedes hacerlo como parte de algún plato o directamente en una tosta o a la plancha.

Té verde y café

Si no eres hiperactivo o de tensión muy alta, puedes tomar una de estas bebidas diariamente. Para hacerte una idea, tomarte un par de tazas diarias de té verde hará que acelere la quema de grasa abdominal cuando hagas ejercicio.

Deporte de diferente intensidad

No es lo mismo ponerse a hacer ejercicio de joven que a mediana edad o ya entrado en años, como tampoco empezar a hacerlo en un pésimo estado de forma o simplemente retomarlo después de unos meses.

Sal a caminar

Si no eres de los de correr si no te persigue una manada de toros, prueba a andar. Todo suma, aunque sea pasear mirando escaparates. Son muchos los estudios que hablan de las bondades de caminar. Una horita de caminata diaria hará que ganes fondo físico y pierdas grasa abdominal. Cuanto más rápido andes, mejor. Para hacerte una idea, se estima que caminar unos 60 minutos a 5 km/hora hará que quemes 270 calorías. A partir de los 10.000 pasos diarios, los kilos empezarán a quedarse atrás.

Haz pesas y abdominales

Si acudes al gimnasio, es importante que sepas que no sólo se quema calorías en la cinta de correr o sobre la bicicleta. Levantando pesas también quemarás calorías, pero no te pases o te lesionarás. Levantar peso acelera tu metabolismo. También en el gimnasio, aunque perfectamente las puedes hacer en casa, están las abdominales. No pienses que machacarte muscularmente el abdomen hará que aparezca un 'six-pack' entre la grasa por arte de magia, pero todo suma y lo agradecerás conforme vayas perfilando tu silueta.

La grasa es necesaria, pero sólo la buena

No toda la grasa es por culpa de comerte dos hamburguesas con queso y medio litro de refresco azucarado. Existen las buenas, como el omega 3 o las monoinsaturadas. El salmón o los antes mencionados frutos secos la contienen, por lo que debes introducirlos en tu dieta.

Duerme y relájate

El descanso es fundamental para todo proceso de deporte o adelgazamiento. Por otro lado y entre los diferentes tipos de 'tripas', hay una que es "de estrés". Evitémosla.