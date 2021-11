Las restricciones a causa de la Covid marcaron en gran medida a las personas. Los positivos en la sociedad seguían saliendo y parecía que este fenómeno no tenía fin, pero con la aparición de las vacunas se redujeron en gran medida las personas infectadas y aquellas que contraían la enfermedad hasta el punto en que hoy en día las restricciones han desaparecido prácticamente en su totalidad.

Según informa ahora Helena Resano, ha apuntado que según algunos expertos aseguran que estas Navidades podrían volver de nuevo las restricciones por el aumento de casos. La vida en la sociedad se asemeja en gran medida a la que vivíamos antes de la pandemia, a excepción de las mascarillas y algunas medidas que aún quedan vigentes, pero el virus aún sigue entre nosotros y esta posible 'relajación' podría producir que las restricciones vuelvan a estar presentes.