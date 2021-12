Que la vacuna frente al coronavirus salva vidas parece un dato incuestionable. Con cerca de 120.000 muertos por la enfermedad en España, los datos reflejan un efecto directo de la vacunación en las cifras de mortalidad. El caso es que estar vacunado, sea con una, dos o tres dosis o incluso haber superado el Covid-19 en el pasado, no te garantiza no volver a contagiarte (que se lo pregunten a Jon Rahm). Con esta situación y ante nuevas medidas restrictivas, cada vez son más las personas que ponen en duda ciertas normas que atentan contra la libertad individual con el propósito de proteger a los que nos rodean. El último personaje público ajeno a la política que lo ha planteado ha sido Santiago Cañizares, ex portero del Valencia CF.

Yo estoy vacunado, y creo que he hecho bien porque me protejo yo… pero a los demás no los protejo ya qué puedo ser positivo en cualquier momento… — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 21 de diciembre de 2021