Cuando hablamos de la piel, de los tratamientos y cuidados, las diferencias entre hombres y mujeres son mínimas. Myriam Yébenes, especialista en belleza, destaca en su libro, 'Cómo gustarte y gustar. Mis secretos de belleza', cuáles son los aspectos estéticos que más preocupan a los hombres.

Las bolsas de ojos son las áreas por las que los hombres prestan más atención y de forma que dedican más recursos en corregir esas zonas con diferentes tratamientos y trucos. Pero, qué son y por qué salen estas bolsas en los ojos?

Las bolsas de ojos se pueden dividir en tres grupos:

-De componente acuoso: son las más fáciles de evitar, pues aparecen con motivo de ciertos hábitos poco correctos.

-De componente graso del tejido adiposo: las más difíciles de reducir sin cirugía, hay que evitar los factores que las empeoran.

-Mixtas, de tejido adiposo, que suelen ser las más comunes. Son las que ya se tienen pero pueden empeorar debido a los malos hábitos.

Es importante saber los hábitos que se deben seguir para prevenir las bolsas de ojos y combatirlas correctamente:

- Lo más adecuado será eliminar la sal de la dieta, sobre todo por la noche, ya que produce retención de líquidos, lo que empeora las bolsas. Es el sodio el que realmente provoca esa retención, así que es recomendable leer bien los ingredientes de los alimentos que se consumen, especialmente los precocinados.

-Hay alimentos que especialmente atenúan las bosas, como marisco, espinacas, leche, jamón serrano y anchoas.

-Si no se duerme lo suficiente o no se descansa bien, al levantarnos notaremos que las bolsas tienen peor aspecto. Las bolsas no aparecen por dormir mal, solo empeoran.

-Hay otros factores, como los hormonales o las alergias que también pueden provocar bolsas. En este caso lo correcto es comentarlo con un especialista.

-Es conveniente utilizar contornos de ojos que favorezcan la circulación, reduzcan y mejoren la bolsa.

-El alcohol y el tabaco empeoran las bolsas. Lo más adecuado es eliminar su consumo.

Trucos:

-Para descongestionar bolsas, Myriam Yébenes recomienda tener siempre a mano un antifaz de gel en el congelador o incluso una cuchara para poder pasarla por esta zona y ayudar a descongestionarla.

-Trata de dormir con la cabeza más elevada con la ayuda de una almohada o cojín adicional, una posición menos horizontal ayudará a reducir la bolsa.

-Aplica el contorno de ojos con movimientos de tecleteo con los dedos, como si se tocara el piano.

