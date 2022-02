¿Te sientes hinchado después de las comidas? Sentirse hinchado como un globo es una sensación desagradable y muy incómoda. Suele deberse a la formación de gases intestinales (o flatulencias) que, además de la hinchazón abdominal, producen otras molestias, como dolor abdominal, malestar y ruidos de barriga. Hay una serie de alimentos que provocan hinchazón por lo que deberías evitarlos para reducir este problema.

En muchos casos esta situación se produce como consecuencia de ciertos hábitos dietéticos, por lo que a menudo la clave para evitarlos o aliviarlos también se encuentra en la alimentación. Identifica todo lo que puede ayudarte a deshinchar más rápido tu abdomen.

Si tiene gases después de comer unas rebanadas de queso o un tazón de cereales con leche, es posible que sea intolerante a la lactosa. Lo que significa que su cuerpo carece de las enzimas necesarias para descomponer la lactosa (el azúcar que se encuentra en los productos lácteos). Esto puede provocar la formación de gases en el tracto gastrointestinal, lo que puede desencadenar la hinchazón. En ese caso, evita los productos lácteos y opta por las numerosas alternativas sin lactosa o no lácteas que existen.

También hay que tener en cuenta algunas frutas, caso de las manzanas. Tienen un alto contenido en fibra pero también contienen fructosa y sorbitol, azúcares que se encuentran en las frutas y que muchas personas no pueden tolerar. Comerlas con moderación y separadas de las comidas. Otras frutas que hinchan: peras, melocotones y ciruelas pasas. Hay otras, por contra, que facilitan la digestión. Si las tomas en las comidas, digieres mucho mejor y por eso el abdomen se infla muchísimo menos. En este caso son: Piña, higos, papaya y kiwi.

Por otra parte, comer alimentos con alto contenido de sodio puede desencadenar la retención de agua, lo que puede hincharse. El sodio se cuela en la mayoría de los alimentos procesados y envasados, incluidas las sopas, los panes y estos otros alimentos sorprendentemente salados. Esto hace que sea muy difícil de evitar. Si sucumbes a la sal, bebe mucha agua para ayudar a eliminarla.

Legumbres y verduras

No es nuevo que las alubias, junto con las lentejas, la soja y los guisantes, son alimentos que provocan gases. Estos pequeños son básicamente ráfagas de proteínas en una vaina, pero también contienen azúcares y fibras que nuestro cuerpo no puede absorber. Por eso, cuando las legumbres llegan al intestino grueso, las bacterias intestinales toman la delantera y se dan un festín con ellas. Este proceso produce gases, que pueden inflar tu cintura. Una solución en este caso pasa por combinar las legumbres con cereales integrales de fácil digestión, como el arroz o la quinoa. Tu cuerpo acabará acostumbrándose a ellos. Si comes frutas, verduras, frutos secos, cereales integrales y legumbres con frecuencia, no te molestarán tanto como si los comes esporádicamente.

Algo parecido pasa con la col rizada, el brócoli y la col, que son verduras crucíferas y contienen rafinosa, un azúcar que no se digiere hasta que las bacterias del intestino la fermentan. Estos alimentos producen gases y hacen que te hinches. Sin embargo, comer constantemente alimentos ricos en nutrientes y ricos en fibra conduce a tener un sistema digestivo más fuerte y saludable que es menos propenso a la hinchazón. Se pueden comer cosas verdes, pero limitando las porciones, aunque también está la opción de cocerla al vapor, ya que la cocción de cualquier verdura ablanda la fibra y reduce la porción, ya que parte del agua se cuece, por lo que ocupa menos espacio en el tracto gastrointestinal. No eliminará o evitará la hinchazón por completo, pero puede hacer que tus verduras sean más fáciles de digerir.