Adelgazar se ha convertido en uno de los grandes objetivos para muchas personas y más pensando en el verano que viene por delante. Lo primero que debe tenerse en cuenta, según los expertos es que para perder peso tienes que tener un déficit calórico: no quemarás grasas si no comes menos calorías de las que gastas haciendo ejercicio. Joel Torres, uno de los nutricionistas más seguidos en Instagram y de los que mayor repercusión consigue con sus consejos, nos da las claves para lograr este reto. Atento, sobre todo si tiene más de 40 años.

Y es que a partir de esa edad, más allá de la temida crisis de los 40, parece más difícil que nunca perder peso. Y la razón es muy sencilla. A esta edad el cuerpo comienza a perder musculatura y sólo recuperándola se puede conseguir revertir el efecto de engordar. Y todo sin dietas milagro ni el temido 'efecto rebote'. Uno de los consejos que más ha sorprendido a los usuarios de las redes sociales es aquél en el que habla de que no se puede seguir una dieta extrema donde se deje de comer. Se debe generar un déficit calórico moderado de menos de 450 calorías al día. "No comas menos, come mejor" recalca. Ésta es, de hecho, una de las razones por las que las dietas milagro no existen. Y es una de las cosas que deben tenerse en cuenta a la hora de perder peso. View this post on Instagram A post shared by Joel Torres - Mundoenforma (@mundoenforma_oficial) La distancia mínima que debes andar cada día para adelgazar y tonificar tus piernas "En todo este tiempo, por desgracia, he conocido a muchas personas que han probado métodos milagro que le han hecho perder mucha masa muscular. Y eso no sólo te hace perder salud, sino que también genera flacidez, ansiedad, efecto rebote brutal y no verse estéticamente como uno querría" recalca Torres en uno de sus últimos posts colgados en Instagram. De hecho, el objetivo es bajar de peso pero seguir un estilo de vida más saludable. De todas formas, si estás dispuesto a adelgazar, debes estar preparado para conseguir tus objetivos cambiando tu estilo de vida, que es lo que realmente importa a estas alturas. Dormir y comer mejor y hacer deporte de forma periódica. Mejorar tu salud va a mejorar tu vida.