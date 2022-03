Adelgazar es un reto realmente complicado. Por mucho que te esfuerces en tu dieta y en hacer deporte, tu metabolismo puede jugarte una mala pasada y dificultar el proceso. Sin embargo, los expertos han descubierto una bebida que frena la retención de líquidos y te ayudará a levantarte con el vientre plano.

Ante todo, nuestra recomendación es que mantengas una dieta baja en grasas y azúcares y realices actividad física. Eso es lo más importante. Sin embargo, está probado que hay muchas infusiones que te pueden ayudar a dar ese último paso hacia el vientre plano que tan difícil es de alcanzar. Esta es la que se lleva ahora.

¿En qué consiste?

El ingrediente básico para no retener líquidos es la cola de caballo. Si no lo conocías no te asustes por el nombre porque no nos referimos al animal sino a una planta que tiene ese nombre. La receta es compatible con una dieta vegetariana o vegana. Se trata de una hierba adelgazante muy recomendada por los mejores dietistas.

Esta es la receta

Hay muchas posibles recetas para la infusión de cola de caballo. Nosotros te ofrecemos tres de las opciones que destaca Mujer Hoy. Nos sumamos a su advertencia: no añadas azúcar a estas infusiones o el efecto será contraproducente.

Infusión básica

Ingredientes: Una cucharada de cola de caballo.

Una cucharada de cola de caballo. Procedimiento: Añade la cucharada en una taza de agua hirviendo y tapa la infusión. Déjala reposar y cuélala.

Añade la cucharada en una taza de agua hirviendo y tapa la infusión. Déjala reposar y cuélala. Tiempo de reposo: 10 minutos.

Infusión con alcachofa y limón

Ingredientes: Una alcachofa, dos cucharadas de cola de caballo y una cucharada de zumo de limón.

Una alcachofa, dos cucharadas de cola de caballo y una cucharada de zumo de limón. Procedimiento: Corta la alcachofa en varios trozos y ponla a hervir, después pon el fuego al mínimo para añadir la cola de caballo. Déjalo dos minutos y quítalo del fuego. Ponlo a reposar, cuélalo y después añade la cucharada de zumo de limón.

Corta la alcachofa en varios trozos y ponla a hervir, después pon el fuego al mínimo para añadir la cola de caballo. Déjalo dos minutos y quítalo del fuego. Ponlo a reposar, cuélalo y después añade la cucharada de zumo de limón. Tiempo de reposo: 15 minutos.

Infusión con té verde

Ingredientes: Una cucharada de té verde y media de cola de caballo

Una cucharada de té verde y media de cola de caballo Procedimiento: Pon la cucharada de té verde y la media de cola de caballo en un cazo con agua hirviendo. Pon el fuego al mínimo, déjalo reposar y cuélalo.

Pon la cucharada de té verde y la media de cola de caballo en un cazo con agua hirviendo. Pon el fuego al mínimo, déjalo reposar y cuélalo. Tiempo de reposo: 5 minutos

La cuarta opción: comprarlo en Mercadona

Si no tienes tiempo para preparar tu propia infusión o simplemente no se te da bien la cocina, siempre tienes la opción de comprar una ya hecha. Mercadona vende su propia bebida de cola de caballo y los clientes están muy satisfechos.

¿Dónde se puede conseguir cola de caballo?

Otra de las ventajas de la cola de caballo es que es muy fácil de conseguir. Esta planta brota en muchos lugares húmedos, como las zonas cercanas a los ríos y lagos. También en barrancos. Crece más en la mitad norte peninsular que en la parte sur, aunque los mejores sitios para buscar son los sistemas montañosos como Pirineos o Sierra Nevada, ya que la altitud le favorece.

No te preocupes si no puedes acceder a estos lugares a conseguirla por tu cuenta. La cola de caballo se vende en farmacias y supermercados a un precio muy asequible.

¿Cuáles son sus propiedades?

La ciencia explica las claves que hacen de la cola de caballo una planta fundamental:

Elimina los líquidos que retiene tu abdomen

que retiene tu abdomen Su efecto diurético aumenta la secreción de orina en un 30%

en un 30% Elimina toxinas que pueden afectar a tu cuerpo

que pueden afectar a tu cuerpo Acelera la cicatrización de tus heridas

de tus heridas Refuerza los huesos , además de los cartílagos y los tendones, gracias al calcio

, además de los cartílagos y los tendones, gracias al calcio Contiene minerales muy beneficiosos para tu salud como el silicio y el potasio

Sin duda estamos ante la infusión que puede revolucionar el proceso de adelgazar. Los beneficios son más que notables y las recetas son sencillas de preparar. ¡Buena suerte!