Llevar una buena rutina de sueño es fundamental para tu salud. Sin embargo, muchas personas tienen problemas para conseguirlo por culpa de los ronquidos. Pero no te preocupes, es un problema que tiene solución. Los médicos dan algunas claves para acabar con ellos.

Lo primero que tienes que saber es por qué roncamos. Este fenómeno se debe a que cuando dormimos los músculos de nuestro cuello se relajan y esto provoca que las vías respiratorias queden tapadas parcialmente, con lo cual el aire tiene problemas para pasar y hace que la garganta vibre.

Causas más comunes

Los médicos señalan algunas causas que aumentan las probabilidades de roncar:

Tener sobrepeso

Tener las amígdalas o la lengua de un gran tamaño

o la de un gran tamaño Estar embarazada

Consumir alcohol o tabaco

Los remedios naturales para evitar los ronquidos

Dejar de roncar es posible sin recurrir a ningún alimento especial o a alguna solución milagrosa de dudosa efectividad. Está en tus manos seguir alguno de estos consejos médicos:

Perder peso

Como te decíamos antes, el sobrepeso es una de las causas más comunes. Al haber un exceso de peso alrededor del cuello las vías respiratorias están más presionadas y, por tanto, el aire tiene más dificultad para pasar. Si evitas las comidas abundantes y haces deporte tu salud mejorará y roncarás con menos frecuencia.

Beber mucha agua

Hidratarse es fundamental para tu salud y, entre otros beneficios, reduce las probabilidades de roncar. Si bebes poco tu garganta estará más rígida y tendrá menos saliva, causas que complican que el aire fluya correctamente.

Dejar de fumar

Como te mencionábamos, el tabaco es otro de los culpables habituales de los ronquidos. Fumar irrita las fosas nasales y empeora la calidad de la respiración, lo que afecta gravemente a tu salud y también eleva la probabilidad de roncar.

No consumir alcohol

Aunque no afecta tan directamente a la respiración como fumar, el alcohol va de la mano con el tabaco. Consumir bebidas de alta graduación antes de dormir provoca que los músculos no reposen bien durante el sueño y que el aire no fluya correctamente.

Buscar otra posición para dormir

No todas las causas y soluciones van ligadas a los hábitos de salud. En ocasiones los ronquidos tienen una solución tan sencilla como cambiar la posición de sueño. Algunas posturas pueden provocar que tu garganta esté más presionada y hacerte roncar. Lo mejor para evitar este fenómeno es dormir de lado.

Llevar una correcta rutina de sueño

Cuidar bien de tu reloj de sueño es importante. Los hábitos irregulares para dormir generan un mal descanso de los músculos y las consecuencias son similares a las de beber alcohol. Por eso mismo es importante que evites pasar muchas horas seguidas sin dormir o durmiendo pocas horas, así como procurar acostarte siempre a la misma hora.

Las soluciones médicas

Si no te funciona ninguno de los remedios naturales, hay otras opciones más complejas y específicas. Los médicos de Adeslas recomiendan las siguientes:

Usar una máscara nasal : este aparato introduce aire a presión y despeja las vías respiratorias.

: este aparato introduce aire a presión y despeja las vías respiratorias. La férula de avance mandibular : es una funda de plástico que empuja la mandíbula hacia delante con el fin de que haya más espacio libre en la parte trasera de la garganta.

: es una funda de plástico que empuja la mandíbula hacia delante con el fin de que haya más espacio libre en la parte trasera de la garganta. Unas cintas para el mentón : este utensilio mantiene la boca cerrada y evita que los ronquidos salgan por ahí.

: este utensilio mantiene la boca cerrada y evita que los ronquidos salgan por ahí. Someterse a una cirugía: si ninguno de los remedios mencionados anteriormente te funciona existen algunas cirugías especializadas para evitar los ronquidos, es importante consensuarlas con los médicos.

Como puedes ver, son muchas las soluciones a este problema tan molesto para ti y, sobre todo, para la persona que duerme a tu lado.