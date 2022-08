Adelgazar puede llegar a ser un trauma. Es un proceso largo que requiere de mucha fuerza de voluntad y que no tiene fin, ya que una vez se llega al peso ideal hay que mantenerse. Pero el camino es mucho menos tortuoso si elegimos con acierto los pasos que damos.

La alimentación es clave. Evidentemente el punto número uno es que tenemos que comer menos calorías de las que gastamos, pero esto no es tan sencillo como unas simples sumas y restas. Igual de importante es conocer bien el reparto de los macronutrientes: los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Los tres son importantes y tenemos que elegir bien cómo consumirlos.

La grasa abdominal, la más difícil de eliminar al adelgazar

Si llevas un tiempo comiendo sano y haciendo ejercicio seguro que estás notando los beneficios, pero también es probable que te frustre no conseguir algunos de tus objetivos. La fortaleza mental es clave para no decaer en los momentos débiles pero del mismo modo lo es el conocimiento. Y si aún no lo has comprobado debes saber que la grasa abdominal es la más difícil de eliminar de todo el cuerpo.

Abusar de las porciones en la noche es sinónimo de acumulación de grasa abdominal, al igual que saltarse el desayuno. — GYM 🏋️‍♂️ (@Ejercitandome) 19 de agosto de 2022

Esto se debe a que la grasa tiene tendencia a amontonarse cerca del aparato digestivo, formando la clásica barriga cervecera o incluso pliegues si hay mayor acumulación. Esto es un problema importante para nuestra salud que incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, así que debemos tomárnoslo en serio.

A mayor ingesta de proteínas, menos cantidad de grasa corporal

No es lo mismo comer 1.500 calorías con una mayoría de hidratos que hacerlo con otro macronutriente: el efecto sobre nuestra salud es bien diferente. Está demostrado que una dieta rica en proteínas tiene dos importantes beneficios:

Genera más sensación de saciedad

Acelera el metabolismo

Estas propiedades son esenciales. Un metabolismo acelerado logra que nuestro cuerpo consuma más calorías por hacer los mismos esfuerzos, por lo que podremos adelgazar a mayor ritmo sin cansarnos más ni comer menos.

El huevo es la mejor proteína para adelgazar

Como bien recordarás del colegio, hay tres fuentes principales de proteínas: el huevo, la carne y el pescado. Sin embargo la primera es la mejor de ellas es la mejor. Así lo asegura la doctora Julie Upton en una publicación divulgativa en el portal científico Eatthis: "Ninguna proteína reduce la grasa abdominal pero la proteína de alta calidad puede aumentar la saciedad y reducir los antojos para ayudarnos a adelgazar la grasa adominal y la mejor proteína para esto son los huevos".

🥚 El huevo es uno de los alimentos más nutritivos del mundo: aporta unos 6 gramos de proteína y 14 nutrientes esenciales 🥚



¡Desde la plazuela de San Ignacio prendemos los fogones para cocinar huevos y aprender sobre ellos! #ComerEsPrimero pic.twitter.com/cIOjor2hVx — Comfama (@Comfama) 26 de agosto de 2022

Comer huevo no va a eliminar automáticamente la grasa, pero va a hacerte más fácil acabar con ella porque acelerará tu metabolismo y reducirá tus impulsos de picar comida que no toca. Upton insiste en que un desayuno a base de huevo es la clave para sentirnos más saciados durante todo el día y adelgazar. Además, la yema contiene vitamina D y un nutriente llamado colina, dos grandes aliados en la lucha por perder peso.

¿Cuánta proteína debes comer para adelgazar?

La recomendación de Julie Upton es que cada una de las tres principales comidas del día (desayuno, comida y cena) contenga entre 20 y 25 gramos de proteína. Lo idóneo sería desayunar huevo, comer carne y cenar pescado, pero puedes modificarlo a tu gusto. De hecho, el prestigioso médico Nick Bitz considera que es mejor comer huevo por la noche para reducir el estrés cuando dormimos.

Además, otro prestigioso doctor como Karthik Kuma da otra lista interesante de alimentos que tienen un efecto muy útil contra la grasa acumulada en nuestro vientre:

Anchoas

Avena

Brócoli

Canela

Frutos rojos

Frutos secos

Jengibre

Lechuga

Legumbres

Sardinas

Salmón

Uvas

Yogur

Como ves, no hay una ciencia exacta, pero sí una serie de directrices a seguir. Ahora que tienes la información solo falta ponerlo en marcha. ¡Buena suerte y ánimo!