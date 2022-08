Hay métodos más allá del café igualmente válidos para arrancar el día con energía. Si eres de esos a los que una buena taza matinal no le sienta demasiado bien, no te proecupes. Incluir en tu desayuno una infusión como esta puede darte este plus de energía y de optimismo tan necesario para afrontar un largo día, más si cabe si todavía estamos a inicio de la semana.

Como hemos dicho, las opciones saludables ajenas al café útiles para tomar de buena mañana. En concreto, hoy nos centraremos en las infusiones y los tés, que además de ser saciantes y contar con pocas calorías -hecho que te permite incluirlos con asiduidad en tus dietas- aportan a tu cuerpo una gran cantidad de nutrientes necesarios para tu día a día. Mientras duermes, esta infusión te ayuda a dejar el vientre plano y quemar grasas Los beneficios del té negro, la infusión de moda Ahora nos centraremos en el té negro, mucho más sabroso e intenso que el té blanco o verde, más convencionales. Entre los tés negros con mayor prestigio destacan el Ceilán, el de Yunnan, el de Assam, el Darjeeling o el Keemun, diferentes tipos con sus particularidades. El té negro se hace a partir de las hojas de la planta Camellia sinensis una vez se han fermentado. Estas hojas secas y brotes también se utilizan para elaborar otros tipos de tés verdes. El té negro contienen entre un 2 y 4% de cafeína, que afecta al pensamiento y también al estado de alerta. Las propiedades del té negro más destacadas Combate el colesterol Esta infusión o té tiene una interesante propiedad que le hace combatir el nivel de colesterol en sangre. Más concentración y activación de la mente Su cafeína, está demostrado, mejora la concentración y activa tu agilidad mental de buena mañana. Es antienvejecimiento Otra de las interesantes propiedades del té negro es que actúa como antioxidante, esto es, contiene una buena dosis de polifenoles como las teaflavinas y las tearrubiginas, que combaten el envejecimiento. Frena a los radicales libres Las catequinas y los polifenoles ya mencionados que tiene el té negro actuan contra los radicales libres. Mejora tu salud cardiovascular Tomar una taza de té negro al día te permetirá tener más sanas las arterias y controlar, a su vez, la presión arterial. Fortalece el sistema inmunitario Esta infusión contiene propiedades que frenan a diferentes infecciones, protegiendo a nuestro sistema inmunitario. Protege tu salud dental Por su alto contenido en flúor, el té negro previene entre otras cosas, las caries.