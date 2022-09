Los superalimentos son una tendencia al alza hoy en día. Y en ese sentido, la alimentación se ha convertido en los últimos años en algo trascendental para la salud de las personas. Los nuevos sistemas de trabajo y estilos de vida donde el ejercicio físico se ha visto reducido en gran medida provocando a la vez un incremento de alimentos de baja calidad. Algo que mucha gente quiere cambiar modificando sus conductas diarias, tanto de alimentación como de vida saludable.

Los nuevos ritmos de vida sobre todo en grandes ciudades han influido a que muchas personas sufran estrés u otros problemas derivados que alteren la salud. El caso del mal descanso también supone problemas para los individuos del presente siglo donde la alimentación y algunas comidas pueden ser de gran ayuda. Los expertos aseguran que hay tres conceptos resultan fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo: dieta variada y saludable junto a ejercicio regular y un descanso.

Para conseguirlo, son de gran ayuda los superalimentos como el cacao natural, que cuenta con unas propiedades fundamentales para poder mantener el correcto funcionamiento del organismo y una buena salud. No debemos relacionarlo directamente con el chocolate, ya que este es un procesado. El primero, sin ser sometido a alcalinización, destaca por disminuir la presión arterial, regular la glucosa del cuerpo, proteger a nuestro sistema cardiovascular y mejorar la capacidad cognitiva, entre otros muchos.

Cuenta con distintas aplicaciones y puede ser un gran aliado en las recetas. El cacao natural consigue a largo plazo algunos efectos muy interesantes como la liberación del estrés gracias a sus propiedades que ayudan también a la salud mental de los consumidores asiduos. Además, distintas investigaciones han conseguido establecer correlaciones, que no siempre esto demuestra efecto, entre el cacao y la salud cognitiva de nuestros cerebros. A traves de la mejor oxigenación del cerebro parece ayudar a las funciones cognitivas algo muy interesante también en las enfermedades relacionadas con este importante órgano. Incluso, el New England Journal of Medicine trató de investigar acerca del consumo de chocolate en cada país y su número de premios Nobel.

Cabe destacar también como el cacao puede resultar muy beneficioso para controlar una de las patologías más comunes en la actualidad, el colesterol. Al ser una gran fuente de minerales y fibra junto a niveles de colesterol bueno puede resultar muy interesante de forma adecuada para aquellos que padecen la patología.

Eso si, los expertos insisten en la necesidad de elegir bien el tipo de chocolate. Este deberá contener mínimo un 70% de ingrediente principal siendo recomendable a partir del 85%. Además, el primer ingrediente debe ser cacao en pasta o masa y dejar el azúcar como último.