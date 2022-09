Constancia, hábitos saludables y ejercicio físico son la base de cualquier dieta para perder peso. Opciones para adelgazar hay muchas pero, ¿cómo conseguir perder al menos cinco kilos en una semana? La 'operación bikini' está en marcha y son muchas las personas que tiene como gran objetivo llegar al verano en un buen momento.

Fiona Kirk es una afamada nutricionista británica famosa por elaborar una dieta sabrosa que permite adelgazar cinco kilos a la semana. Ha publicado ahora muchas variaciones del menú en su libro '2 Weeks in the Fast Lane' donde asegura que la clave para perder peso es comer los alimentos adecuados y seguir unas pautas concretas. Esta especialista ofrece consejos para no fracasar por el camino y abandonar el propósito de adelgazar. Asegura que haciendo un esfuerzo se pueden perder en una semana hasta 5 kilos de peso, dos de grasa y bajar centímetros de tus caderas, muslos y vientre rápidamente. ¿Cómo?

Para conseguir el objetivo de esta nutricionista tienes que seguir una serie de consejos tanto a la hora de comer como las bebidas que tomas a lo largo del día. Para empezar, aconseja comer un huevo cocido a media mañana, ya que asegura que sacian, tienen proteína y son bajos en grasa.Pueden ser un gran aliado las lentejas y judías, que te llenan hasta la siguiente ingesta, además de condimentar alimentos con curry: las especies picantes incrementan el calor del cuerpo, haciendo así que quememos más calorías. Para merendar, que suele ser uno de esos momentos en los que puedes picar cosas que no son correctas, propone frutos secos, semillas y fruta por su aporte de energía, además de ser productos saludables

Por otro lado Fiona Kirk asegura que dormir entre siete y ocho horas por noche ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y a mantener el hambre y las hormonas del apetito en equilibrio. También la vitamina D, que la obtendrás del sol, aumenta la quema de grasa.

Beber agua antes de las comidas y meriendas puede ayurdarte a mitigan el hambre, mientras que beber café aumenta tu tasa metabólica y conduce al cuerpo a utilizar más grasa almacenada para generar energía. También debes abandonar las bebidas light, disparan las ganas de tomar azúcar. El agua es la bebida fundamental en toda dieta, pero también te pueden ayudar los tés, tanto negro, blanco, rojo, verde, matcha, chai o la kombucha sin azúcar. El zumo de frutas frescas diluido con agua o el zumo de verduras frescas, es otra alternativa. También el agua de coco: añadir hielo, copos de coco y un poco de jugio de lima.

Propuesta de menú

Lo primero que se debe hacer todas las mañanas conviene beber en ayunas una taza pequeña de café solo (sin leche ni azúcar) y después hacer de 30 a 45 minutos de ejercicio, preferiblemente al aire libre. Para terminar, ingerir una taza de zumo de limón caliente con jengibre (dos cucharadas de esta fruta exprimida, jengibre rallado, sal marina y una cucharada de miel). En cuanto a las comidas, se debe elegir una opción de plato en cada comida.

Desayuno

Huevos revueltos con pan tostado (2 huevos en una rebanada gruesa de pan tostado y mantequilla germinada de semillas). Jamón, huevo y tomate (1 tomate y medio, 2 rodajas de jamón serrano y un huevo salteado en aceite de oliva ligero). Aguacate.

Almuerzo/merienda

Un puñado de nueces con 1 pieza de fruta fresca. Hummus con palitos de vegetales crudos. Dos tortas de avena o de arroz cubiertas con mantequilla de nuez y salmón ahumado. Dos rodajas gruesas de pepino, tomate, calabacín o manzana cubiertos con queso de cabra suave. Un huevo cocido frío.

Comida

Pan crujiente con queso cremoso de cabra, puré de aguacate o tomate o hummus, pepino en rodajas, zanahoria cruda rallada y piñones tostados. Ensalada de garbanzos (mezclar garbanzos, pimientos rojos, amarillos y verdes, cebolla roja, pepino, queso feta, tomates cherry y aceitunas negras sin hueso, aderezado con jugo de limón). Ensalada de lentejas y judías.

Cena