El cambio físico de Vicky Martín Berrocal en 6 meses ha llamado la atención de sus seguidores, por eso ella no ha dudado en compartir con ellos las razones por las que se puso en manos de la entrenadora personal, Cristina Díaz: La diseñadora confesó tener "una relación tóxica con la comida" hasta el punto de usarla como premio. Un trastorno alimentario muy común: "He llegado a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento, no me regalaba una lechuga con tomate, me regalaba un plato de pasta y a dormir", contó en marzo en una entrevista con Divinity reconociendo que nunca le ha dado especial importancia a la talla.

Ambas tomaron la iniciativa de invitar a sus followers a ser partícipes de sus esfuerzos invitándolos a "entrenar, sufrir y sudar con Vicky", donde confesaba con el tiempo cómo iba sintiéndose mejor, más fuerte, más ligera y más tonificada. Durante el verano se ha dado un descanso, pero consciente de que en esta época del año ella no ha sido la única que ha flexibilizado sus restricciones, vuelve a compartir sus prácticas para apoyar a quienes, como a ella, les está costando volver a la rutina. Vicky Martín Berrocal agradeció a la profesional que, en vez de limitarse a establecer un plan de entrenamiento personalizado para ella, profundizara en su estilo de vida, gustos y necesidades y encontrase los ejercicios que más la enganchaban para así despertar su amor por el deporte. El truco para adelgazar y marcar abdominales rápido Los ejercicios deben mantenerse en el tiempo para conseguir unos resultados óptimos, y la forma más eficaz de conseguir este propósito es que el ejercicio se adapte a la rutina y a los gustos personales de quien lo practica. El entrenamiento de Vicky Martín Berrocal para tonificar su cuerpo después de verano Las influencers apuestan por una rutina de ejercicios aeróbicos para activar la circulación y quemar calorías y continúan con los de fuerza, para mantener y fortalecer la musculatura. Pero han dejado claro que esto, más que una clase puntual, es una cuestión de establecer hábitos saludables. En su encuentro en las redes sociales, además, han abierto la puerta a hacer de estos entrenamientos una rutina habitual y decidieron dar forma iniciativa conjunta: clases online en una plataforma llamada Classland a través de la que quien lo desee podrá acceder a sus clases por 15 euros al mes y copiar los ejercicios exactos que está haciendo Vicky Martín Berrocal. La dieta perfecta para perder peso tras los excesos de las vacaciones Además de su entrenamiento, la diseñadora también comparte en redes sociales las claves de su dieta para que quien quiera copiar su proceso, aunque conviene recordar que en cuestiones de nutrición, lo más recomendable es seguir un plan personalizado acompañados de profesionales. Vicky Martín Berrocal, concretamente, convierte la fruta y la verdura en protagonistas de su menú. Siempre que come carne y pescado lo hace a la plancha y mide con precisión la cantidad de aceite apostando siempre por el AOVE por sus propiedades.