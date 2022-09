Forma parte de nuestro día a día y nos afecta a absolutamente todos. Hablamos de hacer pis. Varias veces al día vamos al baño a evacuar, pero... ¿cuántas son varias? No está de más contarlas, pues sobrepasar los números recomendados puede advertirnos de que sufrimos alguna patología.

Hay muchos condicionantes que influyen en esto, pero son dos los aspectos fundamentales. Los expertos usan dos parámetros para medir la salud al ir al baño:

El número de veces que vamos al baño al día

La cantidad de orina diaria

Obviamente el segundo aspecto no se puede medir sin un estudio científico de por medio, pero el primero sí lo podemos contabilizar.

Los parámetros que influyen en las cantidades de orina

El primero es obvio: la cantidad de líquido que bebemos al día. Pero no solo el agua: la leche, el café, las infusiones, los refrescos o las sopas también cuentan. E incluso las frutas y verduras con altos porcentajes de agua, como la sandía. Si consumes estos alimentos tu organismo genera más orina.

Tampoco todo el líquido se orina: aproximadamente dos de cada tres litros, según cuenta el prestigioso doctor Carlos Errando a Cuídate Plus. Y es que cada día muchos de los líquidos se van en saliva, sudor, lágrimas y otros fluidos. Por eso depende de cada uno y así es como se puede entender que cada uno orine cantidades muy distintas. Eso sí, en el número de veces al día sí estamos todos más igualados.

El número de veces saludable para ir al baño cada día

Los expertos apuntan que debemos ir no más de ocho veces al día a orinar, lo cual supone una media de una vez cada tres horas, aunque asumiendo que este tiempo se acorta de día y se alarga de noche. De hecho no es nada recomendable levantarse en más de una ocasión mientras estamos durmiendo.

También hay que matizar que no todos tenemos la vejiga del mismo tamaño y que la de las mujeres es más grande que la de los hombres. Pero los hábitos tienen un peso indudable aquí: este órgano puede crecer si lo forzamos porque no podemos parar lo que estamos haciendo para ir al baño. Algo que no es recomendable hacer si no es imprescindible.

¿Qué pasa si voy muchas o muy pocas veces al baño?