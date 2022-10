Muy lejos quedaron las fiestas navideñas en las que ganamos algunos kilos extra y todavía no te los has quitado de encima a pesar de que ya va siendo hora de ponerse con la clásica operación bikini. Cada uno tiene sus métodos, manías, preferencias o trucos para adelgazar, pero está claro que la única manera es conseguir el déficit calórico y cuanto antes te pongas a ello, más fácil resultará quitarte grasa del cuerpo. Te presentamos un alimento simple, barato y saludable que puedes encontrar en cualquier supermercado.

Se trata del té rojo. Las propiedades de este popular producto sirven para combatir el colesterol, pero también para favorecer la digestión y depurar el organismo. Para ello, debes tomar cuatro tazas diarias durante cinco días. Pero no sólo eso, ya que debes acompañar tu dieta de hortalizas, carbohidratos y restringir las proteínas sobre todo a pescados y huevos.

En cualquier caso, ten en cuenta que este método no vale para cualquier persona y sólo será efectivo al máximo en alguien a quien le sobran muchos kilos y está dispuesto a cumplir a rajatabla esta dieta. Dicho lo cuál, si gozas de buena salud y simplemente quieres bajar unos kilos rápidamente de cara a un evento o como impulso para cotas mayores, te ofrecemos el siguiente menú:

Haz tu menú variado para adelgazar:

Desayuno: Té rojo y una pieza de fruta o zumo de naranja, además de una rebanada de pan integral con mermelada o tomate.

Comida: Arroz con verduras o arroz con tortilla francesa o ensalada de arroz o ensalada de pasta. Una de estas opciones con una pieza de fruta que no sea plátano y una infusión de té rojo.

Merienda: Té rojo.

Cena: Ensalada variada o ensalada de lentejas con verduras o ensalada de pasta con verduras o arroz con pescado a la plancha. Una de estas opciones con una pieza de fruta que no sea plátano y té rojo.

Mantener este tipo de menús durante cinco días no debe ser un problema para la mayoría de las personas si no hay alergia alguna, aunque no es recomendable alargarla durante mucho más tiempo, si bien es algo que se puede realizar varias veces a lo largo del año, claro que no siempre obtendrás el mismo resultado.

Entre los alimentos a eliminar de la dieta durante estos cinco días se encuentran los dulces azucarados, las carnes, lácteos, plátanos, higos, uvas y obviamente el alcohol.