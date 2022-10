La llegada del otoño se acerca. De primeras es normal que el calor impere, pero poco a poco traerá el frío. Después, ya se sabe, comenzarán las cenas de Navidad, tanto de empresa como de amigos o familiares, algo que sin duda nos costará ganar una serie de kilos a nuestro cuerpo después de pasarnos un verano cuidándonos más bien poco. Adelgazar suele ser uno de los propósitos de cada nuevo año, pero lo mejor sería ir ganando tiempo para luego no lamentarnos de la comida y bebida abundante que tan rica está, pero tanto nos cuesta quitarnos de encima después. Todo lo que te quites antes, eso que te llevas.

Lógicamente hay que controlar lo que se come, evitando los atracones descontrolados, pero sobre todo hay que tratar de disminuir la ingesta de alcohol propio de las fechas que se acercan, tanto por cuestión nutricional como directamente por nuestra salud. Todo ello está muy bien, pero de poco sirve privarse de alguna que otra cosa si no conseguimos el ansiado déficit calórico. Para facilitar el camino te hemos ido ofreciendo numerosos trucos de adelgazamiento, pero este es, sin duda, el más sencillo y barato de todos: el agua.

No se trata sólo de beber agua, como siempre se ha recomendado. Lo que cada vez más recomiendan los nutricionistas es beber agua caliente sobre todo antes de comer o cenar. De esta manera, esta bebida tiene propiedades saciantes y de quemagrasa. Ojo, hay que tener en cuenta que no es lo mismo beber una taza de agua caliente que hacerlo de una manzanilla o té. Sería muy bueno beber agua caliente antes de comer y una taza de estas especies después, ya que cada bebida tendría un efecto diferente. El agua caliente se usará como saciante en mucha mayor medida que la templada o fría. La manzanilla, sin embargo, no sólo no conseguirás matar el hambre, sino que revitalizarás el estómago y en caso de no haber comido, tu cuerpo te pedirá hacerlo en mayor medida.

Sin embargo, aquí te ofrecemos otras bebidas quemagrasas que deberías probar para alternar a lo largo del día y de esta manera lograr: