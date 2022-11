Estar hidratado es fundamental. Es un aspecto básico de nuestra salud y habrás escuchado cientos de veces que debes beber un litro y medio o dos de agua al día. Sin embargo, no solo esta bebida, la más común y natural que existe, hidrata. De hecho no es la que más lo hace.

La prestigiosa Universidad de Saint Andrews, en Escocia, ha desmontado este mito popular. Lo han hecho los investigadores de la Escuela de Medicina a través de un análisis científico de trece bebidas y el agua no ha salido muy bien parada: no está ni siquiera en la mitad superior del ranking. De hecho salva el top 10 por los pelos.

El agua hidrata menos que la leche, el zumo, los refrescos y el té

No es una: son varias las bebidas que han ganado al agua en esta clasificación. La clave es que los nutrientes de las bebidas hacen más efectiva la hidratación y en esto sale ganando, sobre todo, la leche. La lactosa, el azúcar, las grasas, las proteínas y el sodio potencian la capacidad hidratante.

Es fácil comprobar si estamos bien hidratados cuando vamos al baño. El color de la orina nos lo indica: si es muy oscura es que no estamos correctamente hidratados y si es muy transparente significa que estamos bebiendo más cantidad de líquido de la que nuestro organismo puede captar para hidratarse.

El ranking completo de las bebidas que más hidratan: lo encabeza la leche desnatada

Te dejamos el top 13 de bebidas que más hidratan según el estudio de la Universidad de Saint Andrews:

Leche desnatada Suero oral Leche entera Zumo de naranja Refresco de cola azucarado Refresco de cola sin azúcar Té helado Té caliente Bebidas isotónicas Agua natural Agua con gas Cerveza Café

El agua sigue siendo la bebida más sana

Este curioso ranking no debe llevarnos a confusiones: que una bebida azucarada hidrate más que el agua no quiere decir que sea más sana. Por supuesto que no lo es. El agua tiene muchas otras propiedades beneficiosas para nuestra salud y debe seguir siendo nuestra principal fuente de líquidos aunque haya que beber un poco más.