Todavía queda mucho para que llegue el tiempo de mostrar la tableta en la playa, pero cuanto antes te pongas a ello, más y mejor lograrás adelgazar. Existen todo tipo de dietas o trucos, pero no valen todas por igual a cada persona.

Muchos son los nutricionistas que insisten no sólo en cambiar lo que comes, sino en hacer lo propio con lo que se bebe. Hay que cambiar hábitos alimenticios para lograr hacer un cambio de vida que permanezca a lo largo del tiempo sin temer el 'efecto rebote'. Los buenos hábitos que te recomendamos debes mantenerlos en el tiempo.

El artículo de hoy tiene como núcleo el lograr un déficit calórico y ponemos el foco en las bebidas acalóricas. Estos líquidos no te van a quemar la grasa localizada, evidentemente, pero sí te ayudarán a adelgazar de manera efectiva poco a poco, mejorando también tu salud. Poco a poco, lograrás adelgazar varios kilos e incluso en el primer mes puedes llegar a bajar unos 5 kilos.

Bebidas acalóricas para adelgazar

Lo primero de la lista es el agua con limón. Algo tan sencillo como eso te ayudará a limpiar tu cuerpo por dentro, además de refrescarte y saciarte si lo haces tanto en ayunas como antes de comer. Es más, en otras ocasiones ya te hemos recomendado que pruebes a beber un vaso de agua caliente justo antes de comer (sin añadirle nada o como mucho unas gotas de limón natural).

Otro de los trucos resulta especialmente evidente. No te vamos a prohibir los refrescos típicos, que sería lo mejor. En caso de que te gusten demasiado y seas incapaz de dejarlos por completo, no dudes en pasarte a las versiones Zero o light. Si es cuestión de gas, bebe agua con gas. Obvio, cambia el alcohol por cualquier otra cosa. Será por alternativas.

Como debes tomar cinco comidas al día, no sería mala idea que la merienda fuera un té o infusión, algo que también va muy bien para sustituir al postre tanto si comes en casa como si lo haces fuera de casa.

Por último, atrévete con el café solo, sin leche. Esta bebida acelera tu metabolismo, quemando más calorías. Si eres incapaz de tomarlo así, hazlo con leche de soja. Te gustará y además adelgazarás hasta 5 kilos en un mes con estas ricas bebidas.

En cualquier caso y como es normal, toda intención de perder peso debe venir acompañado de algo de ejercicio. En cualquier caso, aquí tienes otras dietas o trucos para adelgazar.