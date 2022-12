En España, una de cada siete personas padece diabetes, lo que hace referencia a más de 5 millones de personas. Actualmente, esta enfermedad no tiene cura. Por ello, es importante prevenirla e intentar mantener un buen control de ella en caso de padecerla. Se trata de una enfermedad que se produce cuando los niveles de azúcar o glucosa en sangre están muy altos.

La insulina es una hormona que se encuentra en el cuerpo de las personas y que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina y, en la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce suficiente o no la utiliza de manera adecuada. Los médicos recomiendan seguir diferentes pautas alimentarias e incluso consumir potenciales fármacos contra la diabetes.

Una investigación reciente publicada en la revista 'Nature Communications' ha concluido que consumir yogur natural podría ser muy beneficioso para reducir el riesgo de padecer diabetes. Consumir este alimento, que se puede comprar en cualquier supermercado, podría ser muy favorable para las personas con diabetes. Hasta el momento, diferentes investigaciones habían señalado que el consumo de productos lácteos fermentados bajos en grasa, entre los que se incluyen todas las variedades de yogur y algunos quesos bajos en grasa, favorecerían la disminución del riesgo relativo de sufrir diabetes de tipo 2, aunque el mecanismo mediante el cual se produciría dicha protección se desconocía.

Estos beneficios se deben a la microbiota intestinal y a las bacterias que contiene el yogur. Los investigadores han logrado identificar el mecanismo que haría que el yogur y otros lácteos fermentados fueran beneficiosos para prevenir la diabetes tipo 2: la interacción entre microbiota intestinal y las bacterias del yogur.