Ha sido un año muy duro y ya llega a su fin. Algunos celebran que acabe ya para volver a empezar de cero y otros lo terminan con la sonrisa de haber vivido buenos tiempos, pero todos lo van a despedir de la misma forma: comiendo doce uvas en Nochevieja. Esta tradición tiene unos 150 años de historia y la gran mayoría de los españoles la cumplen religiosamente.

¿La cumplirían igual si habláramos de las propiedades de la uva? Lo cierto es que no es oro todo lo que reluce y no todas las frutas tienen que ser tremendamente sanas. Unas lo son más que otras y estas pequeñas bolas verdes o moradas no son las más saludables si nos pasamos en cantidad. Te contamos a qué problema de salud te podrías enfrentar este fin de año si abusas de ellas.

La uva, rica en vitaminas pero también en grasas e hidratos de carbono

Vaya por delante que no pasa nada por comer doce uvas, ni por comer treinta. De hecho tiene vitaminas A, C, E y varias del grupo B. Además de minerales como el cobre, el magnesio y el ácido fólico. Una ración responsable de uvas tiene numerosos beneficios y pocos perjuicios para la salud.

El problema viene si te enganchas a ellas. Unas cuantas para el postre de la comida, otras para merendar y las de la cena más las doce campanadas sí son una suma peligrosa. El primer motivo es es una de las frutas con más calorías, grasas (insaturadas) e hidratos de carbono. Pero hay más.

Si comes muchas uvas seguramente tardes poco en ir al baño por primera vez en el nuevo año. Sí, es la diarrea la consecuencia a la que te enfrentas, un riesgo que se dispara si padeces alguna patología crónica como el síndrome de colon irritable o la enfermedad de Crohn. Incluso en personas con estreñimiento una cantidad responsable está bien para aprovechar su efecto diurético pero si te pasas puede pasar todo lo contrario y agravarse el bloqueo intestinal. En resumen, esta fruta es muy rica en sabor y propiedades en su justa medida pero el abuso, sumado al impacto de otros alimentos como los turrones o el alcohol, lo puedes pagar caro.