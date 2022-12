Las redes sociales pueden tornarse peligrosas siempre que se usen de forma indebida, y Marina Yers, una joven influencer muy conocida en Instagram, es un buen ejemplo de ello. Recordada por haber explicado en abril de 2020 que "el agua deshidrata más de lo que hidrata", ahora ha vuelto a ser tendencia por otro consejo que no debería haber salido nunca de su boca por jugar, de muy malas maneras, con los trastornos de conducta alimentaria.

"Últimamente me encanta vomitar. Lo hago cada dos días y siento que me limpio", explicó Marina Yers en su perfil de Instagram, el cual cuenta con más de 1,5 millones de seguidores. Muchos de estos son adolescentes jóvenes que pueden tener problemas como anorexia o bulimia, y escuchar este discurso de boca de su 'ídolo' puede no ser lo más positivo. Por esta razón le han llovido miles de críticas merecidas tanto en esta como en otras redes sociales a las que parece haber hecho caso omiso.

El resto del consejo no es mejor: vomita solo si le dan náuseas ya que no se las provoca, y cree que la sensación de expulsar todo es "muy guay".

Por lo tanto, podemos decir sin miedo a equivocarnos que si Marina Yers no puede tener un teléfono, que se lo quiten. Y si hace necesita recibir una lección en forma de denuncia por promover un estilo de vida perjudicial, quizás este sea el momento idóneo.