Bertín Osborne siempre ha sido un tipo simpático, guapo y tanto cantante como presentador de éxito. Siempre fue también muy deportista, aunque ha sido ahora, con 68 años, cuando ha decidido volcarse de manera más insistente en el deporte. Con más de 100 kilos, se propuso perder unos cuantos y fortalecer ese cuerpo serrano. Perdón, Navidul.

El hecho es que Bertín Osborne afirma haber adelgazado 10 kilos en sólo 5 meses. Esto está muy bien, pero es que también lo ha hecho ganando musculatura. Y ya se sabe que el músculo pesa más que la grasa, por lo que realmente se quitó unos 15 kilos de grasa de encima.

Hace menos de dos años que se separó de su mujer y desde entonces decidió volcarse más en sí mismo: "Me propuse ponerme en forma hace cuatro o cinco meses. Adelgacé diez kilos y me mantengo. Al principio es un tema de fuerza de voluntad y ahora ya es un tema de hábito".

Bertín Osborne y el boxeo

"Es cuestión de proponérselo y eso es salud, eso es bienestar y eso es satisfacción personal. Años atrás, terminaba los conciertos cansado, ahora puedo hacer dos seguidos", afirmó Osborne a Hola. "Mi padre me llevaba al gimnasio de Joaquín Díaz, que era un olímpico del equipo español de boxeo. Lo dejé por distintas circunstancias y ahora lo he retomado y creo que es lo mejor que he hecho, porque me ha cambiado muchísimo el físico", aseguró para confesar que el boxeo es uno de los trucos más efectivos que emplea para quemar grasa y ganar músculo.