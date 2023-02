Adelgazar es mucho más complejo de lo que te venden. Siempre se pone el foco en comer poco con dietas y hacer ejercicio para quemar más calorías de las que se consumen como si fuera una simple operación matemática. Estos aspectos no dejan de ser ciertos y puntos claves, pero no son los únicos.

El gran olvidado de los expertos de sillón es el metabolismo, un factor fundamental en la pérdida de peso. En función de su nivel de aceleración varía considerablemente la cantidad de calorías que quema nuestro cuerpo al día y, por ende, la cantidad de kilos que somos capaces de adelgazar.

Las claves para acelerar el metabolismo

Es esencial mantener activo este proceso para conseguir ese ansiado vientre plano. A partir de los 25 años el metabolismo empieza a ralentizarse alrededor de un 5 por ciento cada diez años. Esto implica que una vez entrados los 40 o los 50 vas a ir notando que necesitas más para mantener su ritmo y deshacerte de esos kilos que te sobran.

Para acelerarlo tenemos que ser muy activos. El ejercicio físico, especialmente el de fuerza, es imprescindible. Hacer deporte no es importante por la cantidad de calorías que se queman sino por su efecto en el metabolismo. Además es importante comer proteínas, también en el desayuno y la cena, y no olvidar las verduras. Pero hay un truco todavía más sencillo que debes conocer.

Beber agua, un sencillo hábito que te hace adelgazar

No, no es ninguna broma. Hablamos totalmente en serio: beber agua es un hábito que acelera el metabolismo entre un 24 y un 30 por ciento si se hace de forma repetida durante todo el día. Según explica Francesca Marangell, médica de Steward Health Care, beber un litro al día te hace perder 46 calorías y dos litros te desprenden de 644 por semana. Una ayuda muy importante a los esfuerzos que haces en tu dieta y tu ejercicio.

Esa cifra de dos litros es fácil de conseguir, no hay que beber por beber, pero también es cierto que el cuerpo no te la va a pedir con mucha sed. Has de tener iniciativa. La clave es no solo tomar agua en las comidas, sino llevarte tu botella al trabajo para ir dándole tragos a lo largo de la jornada. Así de fácil es deshacerse de unos cuantos kilos.