Cuidarse tiene un precio. Es recomendable estar en un peso saludable, hacer deporte y evitar conductas negativas para la salud como fumar o ser sedentario. Se necesita fuerza de voluntad pero también los conocimientos para tener claro qué alimentos conviene comer.

La mayoría de los consejos para adelgazar tienen el mismo problema: se centran solo en lo que está bien comer. Y debes conocerlo porque hay superalimentos y todo tipo de ingredientes que son de máxima ayuda, de los que te informamos en nuestra sección de salud. Pero solemos olvidarnos de otra parte que es igual de importante o más: qué es lo que no hay que comer bajo ningún concepto.

Tres alimentos prohibidos en tu dieta a partir de ahora

Hay algo muy común en las dietas para adelgazar que te hace un flaco favor: son insostenibles en el tiempo. Te someten a un ritmo que no puedes mantener durante varios meses y acabas sufriendo el efecto rebote. A veces toca comer algo que no sea tan 'fit' y tienes que saber qué es menos bueno pero sirve y qué debe estar prohibido.

En este caso te traemos tres grupos de alimentos con doble efecto negativo. Además de engordar todos ellos tienen consecuencias nocivas para el cerebro, afectando a tu memoria y causando demencia en los casos más extremos. Tener la cabeza en su sitio es imprescindible para superar tus metas de perder peso y tener un vientre plano.

Los fritos: búscate otro método de cocinado

No, no te los permitas en un 'día trampa'. Los alimentos fritos son fatales no solo por su alto nivel de calorías sino por su impacto en el colesterol y el cerebro. Los empanados tienen cantidades disparadas de hidratos de carbono y colapsan los vasos sanguíneos, lo que dificulta que el flujo sanguíneo llegue correctamente a la cabeza. A largo plazo puedes pagarlo. La solución es cocinar a la plancha, al horno o en airfrier y evitar directamente alimentos poco saludables como las patatas fritas.

Los alimentos con azúcares añadidos: ni te lo plantees

No, no debes comerlos. La presencia de azúcares añadidos es síntoma de ultraprocesamiento. Una cosa son los que están presentes en el alimento, que hay que moderarlos pero son asumibles, pero hay un montón de alimentos supuestamente 'zero' que te esconden ese azúcar. La forma de saber lo que comes es mirar la etiqueta del producto y descartar los que tengan demasiado. A nivel cerebral, además, afectan muy negativamente a la zona que controla la memoria.

El alcohol: solo en momentos señalados

Vale, no es un alimento en sí, pero sigue siendo un producto que consumimos todas las semanas y que tiene sus calorías y sus efectos en el organismo, igual que la comida. El abuso del alcohol engorda y, sobre todo, merma tus capacidades. Diferentes estudios confirman que a mayor consumo más se reduce el tamaño del cerebro. Así que ya sabes: no lo vetes pero modéralo.