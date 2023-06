El azúcar en sangre, también conocido como glucosa en sangre, es un elemento fundamental para mantener un equilibrio adecuado en nuestro organismo. Su nivel puede tener un impacto significativo en nuestra salud y bienestar general.

Nuestro cuerpo utiliza la glucosa como fuente de energía para todas sus funciones. Para mantener un nivel adecuado, el organismo cuenta con un sistema de regulación sofisticado. La insulina, una hormona producida por el páncreas, juega un papel crucial en este proceso al permitir que las células absorban la glucosa de la sangre.

La importancia de los niveles estables

Mantener estable el azúcar en sangre es esencial para una buena salud. Niveles demasiado altos o demasiado bajos pueden tener consecuencias negativas para nuestro bienestar. Un nivel alto, como ocurre en la diabetes, puede causar daños a largo plazo en los órganos y los tejidos. Por otro lado, niveles bajos de azúcar en sangre pueden provocar síntomas como mareos, fatiga y confusión, e incluso pueden ser potencialmente peligrosos.

Varios factores pueden influir en este aspecto. La alimentación juega un papel fundamental, ya que los alimentos ricos en carbohidratos, especialmente los azúcares refinados, pueden elevar rápidamente los niveles. La actividad física también tiene un impacto, ya que el ejercicio ayuda al cuerpo a utilizar la glucosa de manera más eficiente. Además, el estrés, la falta de sueño y ciertos medicamentos pueden afectar.

Para aquéllos que tienen diabetes o problemas de azúcar en sangre, el control es fundamental. Esto implica medir los niveles de glucosa en sangre en diferentes momentos del día y ajustar la alimentación y/o el uso de medicamentos según sea necesario. Es importante trabajar en estrecha colaboración con profesionales de la salud para establecer un plan personalizado y garantizar un control óptimo.

Dado que el azúcar en sangre es un aspecto vital para la salud, es esencial promover la educación y la conciencia sobre su importancia. Comprender cómo los alimentos, el ejercicio y otros factores afectan a los niveles de glucosa puede ayudar a prevenir enfermedades y promover un estilo de vida saludable en general.

El método para limitar las subidas de azúcar si te has pasado con los dulces

Ante todo, el mejor truco para que no suba el azúcar es no exceder los 25 gramos diarios que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Si cumples eso no hace falta que sigas leyendo. Pero si en fechas señaladas como Navidad, un cumpleaños o cualquier merienda te has pasado, los nutricionistas tienen consejos para que no se desmadren tus niveles de glucosa en sangre.

Para compensar la ingesta de azúcar hay dos antídotos. En primer lugar comer proteínas a través de la carne, el pescado y los huevos e incluso las verduras: lo que tienes que evitar son las altas cantidades de hidratos de carbono del arroz, la pasta o el pan, que harían subir aún más la glucosa. Por otro lado es imprescindible comer alimentos con fibra, que combaten el azúcar y el colesterol y mejoran la digestión.