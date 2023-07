Una sonrisa radiante no sólo es atractiva, sino que también es un reflejo de una buena salud bucodental. Mantener nuestros dientes y encías en óptimas condiciones es fundamental para disfrutar y sentirte bien.

La prevención es el pilar fundamental. Una buena higiene oral es esencial para evitar problemas como las caries y la enfermedad periodontal. Cepillarse los dientes al menos dos veces al día con un cepillo de cerdas suaves y usar hilo dental para eliminar la placa bacteriana son hábitos básicos que todos debemos seguir. Además, es vital acudir regularmente al dentista para realizar revisiones y limpiezas profesionales.

La relación entre la salud bucodental y la salud general

Las enfermedades de las encías, como la gingivitis y la periodontitis, se han relacionado con problemas de salud más graves, como enfermedades cardiacas, diabetes y partos prematuros. Mantener una boca sana contribuye a reducir el riesgo de estas afecciones y mejora nuestra calidad de vida.

Una alimentación equilibrada también es crucial para mantener una sonrisa saludable. Limitar el consumo de azúcares y alimentos procesados ayuda a prevenir las caries. Por otro lado, una dieta rica en frutas y verduras proporciona los nutrientes necesarios para mantener los dientes y las encías fuertes. Beber suficiente agua también ayuda a mantener una buena hidratación oral y a reducir el riesgo de caries.

Una sonrisa brillante y bien cuidada aumenta la confianza en uno mismo y mejora nuestras interacciones sociales. Por el contrario, problemas dentales como dientes descoloridos, mal aliento o, peor todavía, la ausencia de algunos dientes pueden afectar negativamente nuestra salud mental. Es un aspecto que debemos cuidar siempre.

Trucos cien por cien naturales para tener dientes blancos y relucientes

Para que tu sonrisa sea radiante hay dos vías: esforzarte con métodos naturales o recurrir a tratamientos de blanqueamiento. El camino más recomendable siempre es el primero, así que te contamos algunos trucos que puedes seguir para que tus dientes sean la envidia de todos.

Alimentos que te hacen tener más saliva

Por su composición química hay algunos ingredientes que te hacen segregar más saliva. Esta sustancia protege los dientes y evita que pierdan brillo. El apio, la manzana y la zanahoria son tres buenos aliados.

Evita las comidas y bebidas que crean manchas

Igual que hay alimentos a los que aferrarte hay otros de los que tienes que huir. Es el caso del tomate, las cerezas y todo tipo de frutos rojos. También pueden manchar tu dentadura bebidas como el vino tinto, los refrescos o el café.

Enjuágate la boca con agua cada vez que comas

Si no vas a lavarte los dientes después de una comida, por lo menos enjuágalos con agua. Sobre todo si te pilla fuera de casa o has comido alguno de los alimentos y bebidas 'prohibidos'. No eliminarás todos los restos pero sí una buena parte.

Dos cepillados intensos al día como mínimo

No puedes pretender tener una sonrisa brillante si sólo te lavas los dientes por la noche y por encima. Debes hacerlo al menos dos veces al día y empleando no menos de dos minutos en cada ocasión. Primero por delante, después por arriba/abajo y después por detrás. Y cambiando de cepillo de dientes cada dos o tres meses por el desgaste de las cerdas.

Elige bien la pasta de dientes

Aquí ya entramos en la vía entre los dos métodos porque interviene la composición química. Sin embargo, dado que necesitas una buena pasta de dientes, recurre a una que tenga efecto blanqueador si tienes especial interés en ello.