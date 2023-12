Si no eres muy fan del gimnasio pero sabes que para perder peso el ejercicio físico tiene que ser uno de tus imprescindibles, te contamos con que no es necesario que te pases horas entrenando. Es mucho más recomendables que realices los ejercicios más adecuados a tu forma física y a tu metabolismo para que tus músculos y tu espalda no sufran.

¿Cómo hacerlo? Pues no puedes pretender correr una maratón en un día, así que para ir mejorando poco a poco, lo más recomendable es que te dejes aconsejar por profesionales, pero ya te damos una pista: hacer sentadillas. El mejor entrenamiento para hacer en casa y adelgazar ahorrándote el dinero de un gimnasio El primero con el que tienes que contar es con un nutricionista (te dejamos algunos trucos sobre alimentación). Él sabe lo que debes comer y en qué cantidades. Así como norma general ya te decimos que lo mejor es que consumas productos naturales (nada de ultraprocesados) y que potencies la fruta y la verdura frente a los productos más grasientos o más dulces. Pero también es importante el ejercicio. Y en esa línea te aconsejamos que hables con un segundo tipo de profesional: un monitor deportivo cualificado. Si te has propuesto cumplir este año con la operación bikini y quieres empezar por ejemplo a correr tienes que tener una cosa clara: no vas a poder hacer 10 kilómetros sin haber entrenado antes. Por ello tienes que empezar poco a poco. Rutinas y ejercicios para combinar con tu dieta y ponerte en forma este mismo verano Pero ojo, todo ejercicio tiene que ir adaptado a la edad. Si tienes más de 35 años tienes que empezar a cuidarte de otra manera. Los nutricionistas y los monitores deportivos aseguran que es importante dejar de hacer tanto ejercicio aeróbico y hacer un poco más de fuerza. Tus músculos a partir de esa edad (pero sobre todo una vez superados los 40), empiezan a perder fuerza y es importante que los sigas ejercitando. El cómo no puede ser más sencillo. Con ejercicios como este del que hoy te hablamos y que se ha puesto de moda en internet y entre los famosos: las sentadillas. Ejercicio sencillo... pero duro Se trata de algo que puedes hacer en tu casa y es que basta con que tengas una silla: las sentadillas. Eso sí, vigila que estés apoyando bien los pies y que la postura sea lo más correcta posible para evitar hacerte lesiones en la espalda. Es importante que lo hagas siempre tal y como mandan los monitores y los expertos en Educación Física porque así vas a poder llegar a buen puerto. Un ejercicio mal realizado no sólo no va a surtir efecto sino que lo que va a hacer es que además de no adelgazar te provoques lesiones que te dejen tirado durante un período importante de tiempo.