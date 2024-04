Mercadona tiene una solución para la resaca

El ocio nocturno va acelerando su marcha con la llegada de los primeros calores primaverales. Y cuando sales por la noche, no sabes si al día siguiente tu fiesta acabará en resaca. Es probable que lo haga si consumes alcohol de forma desproporcionada o sin seguir los consejos que los expertos nos dan. Y así, lo mejor es no beber nada y optar por otros complementos como refrescos, zumos o agua. Si aún así eres conscientes de que te levantarás con un importante dolor de cabeza, Mercadona tiene la solución: Mano de Santo.

Este producto, que comercializa la marca Carmencita, elabora todas las especias y sazonadores que vende Hacendado, y según algunas personas que lo han probado, es 'mano de santo' a la hora de reducir la resaca. Consiste en dos sobres de granulado que se deben tomar tras consumir de forma excesiva alcohol; se rebaja de forma importante nivel de esta sustancia en la sangre y es completamente legal al combinar fructosa, vitaminas, taurina o cafeína.

La resaca es uno de los males más habituales de nuestra sociedad

Evitar la resaca

Pero si aún así lo que quieres es no tener resaca, es importante que no mezcles distintos tipos de alcohol, que comas antes de beber o que evites el azúcar al acelerar su absorción. Tampoco deberías de fumar aunque sea un acto socialmente aceptado cuando se sale de fiesta, porque quizás no empeora demasiado el dolor de cabeza, pero sí el de estómago o el cansancio.