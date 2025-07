Los tres mejores suplementos nutricionales para la salud y el rendimiento según Mauro Fialho, atleta Mr. Olympia

Cuando una persona hace cambios en su vida buscando una mejora de su salud y de su apariencia física surgen varias dudas. ¿Cuál es la mejor frecuencia de entrenamiento? ¿Qué tipo de ejercicio me va mejor? ¿Cuál es el mejor tipo de dieta que he de seguir? ¿Necesito suplementación deportiva? ¿Cuál es la más necesaria? Ninguna de estas preguntas tiene realmente una respuesta universal y adaptada a todo el mundo, pues el principio de individualidad (ajustar los factores a las necesidades de la persona) impera por encima del resto.

A partir de ahí, para todo tipo de personas hay suplementos nuticionales que pueden ser de gran ayuda. Superdeporte aprovechó su entrevista con Mauro Fialho, flamante ganador del Empro Classic en la categoría de Men's Physque en la sede de Amix -su sponsor de suplementación- para hablar de muchos temas, entre ellos el de los suplementos deportivos. Para empezar, Fialho habló del propio concepto de suplementación: "Cuando la gente se pregunta ¿Qué suplementación voy a tomar? Siempre piensa en la que le va a poner más fuerte. Creo que es un error muy grande, cuánto más sano estés por dentro, mejores resultados vas a tener por fuera. Si tienes un sistema digestivo que va como la seda, que está perfecto, vas a absorber mucho mejor los alimentos, los minerales, las vitaminas… Con menos vas a poder a hacer mucho más", señalaba.

La salud, proridad

Asimismo, Fialho hizo un símil para exponer la importancia de perseguir la salud en primer lugar por encima de la estética: "Lo que me ha entrado en la cabeza, porque al empezar cometemos muchos errores, es que esto es como tener un Ferrari por fuera y querer meterle un motor Renault. Mientras lo ves por fuera es espectacular, pero cuando lo arrancas se va a quemar en dos días", reflexionaba, aunque se mostró feliz de ver el 'cambio de chip' de la gente: "Lo positivo es que la gente ya no solo quiere un físico, sino también la longevidad y el rendimiento. Si a tu cuerpo le estás exigiendo con el entrenamiento más que una persona normal necesita ese aporte extra y la suplementación es algo clave", decía, antes de poner su caso de manifiesto: "El año pasado todo el mundo me daba por retirado por la inflamación abdominal, este año hemos trabajado con mucha suplementación para el sistema digestivo y se ha demostrado su eficacia: tengo el abdomen perfecto, he ganado densidad… Gracias al uso de probióticos…".

A partir de ahí, Mauro sí se atrevió a hacer una especie de 'top 3' suplementos que recomienda tomar a la gente que tiene el deporte dentro de su rutina y que quiere mejorar tanto su salud, como su rendimiento y condición física. "Para mí sirven para suplementar carencias, ya sea por el estilo de dieta o por problemas que tengas de tu propia genética y que necesites un aporte extra… Pero si hablamos de rango deportivo, mejora de la masa muscular, del rendimiento…", señaló, antes de dar paso a su 'ranking':

1.Creatina

La creatina es posiblemente el suplemento con mayor evidencia científica. La creatina incrementa la fuerza, la potencia, mejora la resistencia en actividades de alta intensidad, ayuda a la construcción de masa muscular y acelera también su recuperación. Puede albergar efectos cognitivos y neurológicos, y ayudar a reducir la fatiga.

Mauro Fialho, en el podio del Empro Classic de Alicante / Jonathan Moriau

2.Aminoácidos esenciales

Fialho le confirió una importancia muy alta a los aminoácidos esenciales "para dar ese soporte extra a la hipertrofia que estamos haciendo, para la recuperación y el crecimiento". Con los aminoácidos esenciales hablamos de compuestos vitales que el cuerpo no puede producir por sí mismo y que solamente se pueden obtener a través de la alimentación. Son muy importantes porque cumplen funciones como la construcción de proteínas, el funcionamiento del sistema inmunológico o la reparación de tejidos.

3.La proteína en polvo

La proteína es realmente un macronutriente más que un suplemento al uso, pero es muy interesante para alcanzar los requerimientos proteicos diarios sin tener que abusar de grandes cantidades de comida. Lo explicaba el propio Mauro: "La proteína de calidad para llegar a ese aporte de proteína diario que necesitamos las personas que necesitamos ganar masa muscular nos ayuda mucho a no tener tanta carga de alimentos. Muchos alimentos que se compran en supermercados tienen cosas que no nos suman, sino que nos restan. En cambio, esto es una proteína directa", exponía.