El número de abdominales recomendados para tonificar tu vientre plano y notar resultados rápido

La 'tableta de chocolate' que algunos marcan en el abdomen cada verano suele ser la envidia de muchos. Si eres de estos, quizás ahora sientas que estás fuera de tu estado de forma idóneo, pero no te preocupes porque tiene fácil solución. Adelgazar rápido es posible si sigues una serie de consejos.

Ahora los objetivos están claros: perder esos kilos de más, lograr un vientre plano y, a ser posible, tonificar tu cuerpo. Ganar masa muscular es posible si haces ejercicios y sigues ciertas rutinas físicas o si directamente apuestas por deportes como el CrossFit, ideales para combinar con tu dieta y para mantenerse activo. Ahora bien, debes combinar dieta y ejercicio siempre.

Los mejores consejos para lucir abdominales en poco tiempo

Trabajar la zona central del cuerpo tiene unos beneficios que trascienden la estética porque si estos músculos están fuertes se evitarán los dolores de espalda y lumbares y también mejorará la salud intestinal y se protegerán los órganos internos además de mejorar sustancialmente la respiración.

No solo basta con ciertas rutinas físicas y de ejercicios para lucir abdominales rápido. También influye la alimentación y el correcto descanso tras el deporte

Para conseguir el objetivo de tener unos abdominales bien definidos no solo será necesario el ejercicio físico, sino que también influirán la alimentación, el descanso y el estrés. Así como seguir las recomendaciones de la OMS de beber entre 1,5 y 2 litros de agua diarios para limpiar el organismo y eliminar toxinas, y dormir 7-8 horas al día.

¿Cuántos abdominales tengo que hacer para marcarlos?

No existe un número concreto, hay tanta disparidad de posibilidades como tipos de personas con su correspondiente metabolismo. En SUPER avanzamos trucos para ayudar a acelerar el proceso.

La clave está en mantener unos hábitos alimenticios saludables, un correcto estilo de vida y entrenar acorde con un objetivo y posibilidades personalizadas. Para ello, es muy importante pedir consejo a entrenadores y nutricionistas, para que creen un plan específico lo más efectivo posible.

Puedes seguir distintos trucos y consejos para adelgazar y marcar abdominales rápido

Mientras tanto, recomendamos estos ejercicios infalibles para conseguir un "six pack" envidiable.

Para trabajar el abdomen y perder grasa es necesario hacer algo más que los clásicos abdominales. Existen muchos ejercicios muy sencillos, rápidos y fáciles de hacer en casa. Con esta rutina de ejercicios en los que solo deberás invertir 30 segundos de cada uno en un mínimo de 3 series y de 2 a 3 veces a la semana se garantizan resultados en muy poco tiempo.

Las planchas: fácil, rápido y eficaz

Incluso los deportistas más experimentados y con mayor fuerza muscular reconocen que las planchas o planks, sea cual sea el tipo de plancha que se ejecute, es un ejercicio abdominal muy intenso y exigente. Además de involucrar directamente a los músculos de la faja abdominal que conforman el six-pack, se hace un buen entrenamiento de los músculos dorsales, los bíceps y los tríceps.

La fuerza recae sobre los antebrazos y las puntas de los pies. En esta posición, se ha de contraer el abdomen de tal forma que el cuerpo forme una línea recta lo más paralela al cuerpo posible. El objetivo es mantener la postura sin que la cadera caiga. Existen diversas modalidades de planchas que, combinadas, trabajan todos los músculos del CORE para conseguir un vientre plano. Vamos a destacar hasta 5 ejercicios ideales para sacar abdominales.

1. Plancha lateral con rotación

• Túmbate sobre el lado izquierdo del cuerpo con las piernas rectas y la pierna derecha encima de la izquierda.

• Tu codo debe estar directamente debajo de tu hombro y tu brazo debe estar perpendicular al suelo.

• Aprieta el abdomen y gira lentamente tu pecho hacia la izquierda hasta que quede paralelo al suelo.

• Repite durante 30 segundos y luego cambia de lado.

Plancha lateral con rotación: ejemplo práctico / SD

2. Plancha con elevación de pierna

• Ponte en posición de plancha en antebrazo.

• Levanta la pierna derecha hacia arriba manteniéndola alineada con las caderas.

• Regresa la pierna y haz lo mismo con la izquierda.

• Haz este ejercicio durante 30 segundos.

Así se hace la plancha abdominal con elevación de pierna / SD

3. Plancha con rotación de cadera

• Empieza en posición de plancha en antebrazo.

• Aprieta tus abdominales y baja lentamente la cadera derecha hacia el lado derecho.

• Repite el mismo movimiento con el lado izquierdo.

• Realiza todas las que puedas en 30 segundos.

4. Plancha con elevación lateral de brazo

• Colócate en posición de plancha en antebrazo.

• Extiende tu brazo derecho hacia el frente.

• Regresa la mano y haz lo mismo con la izquierda.

• Haz todas las repeticiones posibles en 30 segundos.

Plancha con elevación lateral de brazo / SD

5. Plancha con Escaladores o Mountain Climbers

Durante este ejercicio, el cuerpo se sitúa como si fuera hacer una flexión y se lleva la pierna de un lado hacia delante, como si se estuviera corriendo. La intensidad la marca cada persona. Se puede ejecutar llevando hacia delante la pierna o realizar una leve torsión de la falta lumbar y abdominal y hacerlos cruzados.

Como ves, se trata de sólo cinco ejercicios, así que no te pongas excusas y dale algo de caña al cuerpo, que éste te lo agradecerá. Y, ojo, ya que una buena forma muscular también está directamente relacionada con la salud. Pero cómo lo consigas, también...