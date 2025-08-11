Los mejores trucos para adelgazar sin darte cuenta y sin dieta

¿Buscas trucos para adelgazar? Si te estás concienciando con iniciar tu operación bikini a tiempo para lucir vientre plano este verano, es importante que tomes todo el proceso del adelgazamiento con filosofía.

Adelgazar no sólo es posible, sino que también puede ser fácil si tienes una actitud correcta. Todavía estás a tiempo de perder algunos kilitos antes de ¡que llegue el verano!. Estamos ya a un paso del calorcito y eso significa, para muchos, el inicio de la cuenta atrás para la operación bikini.

En este sentido, los hábitos alimenticios son igual de importantes que comer de forma saludable y hacer ejercicio. Y es que además de reducir grasas o contar calorías hay o otros factores que nos hacen engordar sin que lo sepamos o seamos conscientes.

Aquí te ofrecemos algunos consejos de cosas que podemos cambiar sin apenas esfuerzo y que son claves para perder peso de un modo saludable.

Masticar sin prisa y correctamente

Aunque parezca una tontería, por una buena masticación comienza la salud del aparato digestivo. Según los expertos, debemos llegar a masticar sin prisa hasta 40 veces cada bocado pues le quitamos trabajo al estómago y nos saciamos antes asimilando mejor los nutrientes.

Menos azúcar

El azúcar hay que intentar eliminarlo o sustituirlo por algún edulcorante, pero si no puedes al menos reducirlo al máximo porque altera el organismo y potencia la acumulación de grasas, sobre todo en la cintura.

Menos sal

Hay que controlar mucho su uso porque favorece la retención de líquidos y eso hace ganar en peso y en volumen. Es preferible también elegir sal marina en lugar de común, aunque hay muchas otras especias más sanas que nos pueden dar sabor a los platos.

Tomar siempre ensalada

Hay que acompañar las comidas siempre de una ensalada ya que garantiza un aporte extra de vitaminas y nos ayuda a saciarnos.

Tener los lácteos controlados

Mucho cuidado con la leche y sus derivados. Algunos de ellos como el yogur natural o el queso bajo en grasa vienen muy bien para la dieta, pero en muchos casos no se digiere bien la lactosa y conviene sustituirlos por bebidas vegetales más ligeras, siempre sin azúcares añadidos, como la de arroz, avena, avellana o almendra.

Más proteína en la dieta

Las proteínas ayudan a perder peso, a aumentar la masa muscular y a acelerar el metabolismo. Es importante centrarnos en la de origen vegetal y no abusar de la animal. Legumbres o semillas son las más recomendables.

Grasas buenas, no saturadas

Las grasas buenas, como las que nos aportan los frutos secos el aceite de oliva o el pescado azul no engordan y además aportan nutrientes y activan el metabolismo.

El pescado azul aporta grasas buenas para el organismo. / Pixabay

Harina integral

El consumo de harinas aporta mucha energía que, si no quemamos, engorda. Por eso es recomendable reducirlo al máximo. Si vamos a consumirlas, es más saludable que sean integrales porque aportan fibra saciante y beneficiosa para el tránsito intestinal.